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Kanađanin se oglasio i obratio brojnim fanovima dan nakon što je u istorijskom meču u četvrtfinalu Vimbldona poražen od Novaka Đokovića posle pet sati i 15 minuta.

Ože-Alijasim je smislio da napiše koliko mu je teško pao poraz i da će ga iskoristiti kao vetar u leđa za naredne izazove, ali je zaboravio da pomene protivnika od kojeg je izgubio.

Običaj, koji teniseri imaju, je da čestitaju protivniku kada se oglašavaju na društvenim mrežama i da mu požele sreću u nastavku turnira, ali Kanađanin je taj deo izostavio.

"U procesu pokušavaja da prihvatim ovaj poraz, koristim ga kao gorivo koje će me motivisati da se ponovo nađem u ovakvim trenucima. Najveći napredak mogu da ostvarim upravo igrajući mečeve poput ovog, prolazeći kroz emocije koje oni donose i učeći iz njih, sve dok jednog dana ne uspem da izađem kao pobednik", napisao je Ože-Alijasim.

U svakom slučaju, Novak Đoković će u polufinalu Vimbldona igrati u petak protiv Janika Sinera.

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Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu Izvor: RTS2