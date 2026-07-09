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Srpski tenis dobio je još jednu izuzetno talentovanu mladu nadu. Nina Tepić osvojila je titulu šampionke Srbije u konkurenciji juniorki upravo na svoj 15. rođendan, i to u konkurenciji čak tri godine starijih protivnica.

Ostvaruje cilj

Državno prvenstvo održano je u Subotici, na terenima Teniskog kluba "Spartak" u Dudovoj šumi, gde je mlada teniserka tokom celog turnira prikazala odličnu igru i zasluženo stigla do šampionskog pehara.

Na drugom mestu završila je Teodora Vlajić, dok su treće mesto podelile Mina Bačanin i Dragica Stevanović, koje su zaustavljene u polufinalu.

1/7 Vidi galeriju Ulaže ljubav u beli sport Foto: Privatna arhiva

Nina Tepić već sada važi za jednu od najperspektivnijih mladih teniserki u Srbiji, a stručnjaci joj predviđaju blistavu karijeru. Sportski talenat očigledno je porodična odlika, budući da njen brat Luka Tepić nastupa za mlađe kategorije Crvene zvezde.

Rad i disciplina

U muškoj konkurenciji titulu prvaka Srbije osvojio je Luka Ćeramilac, koji je u finalu bio uspešniji od Vuka Pantića Crnčevića, kojem je pripalo drugo mesto. U polufinalu su zaustavljeni Miloš Sretenović i Maksim Despotović, pa su podelili treću poziciju.

Takmičenje u ženskoj konkurenciji dublova nije održano, dok su u muškom dublu šampionsku titulu osvojili David Teofilović i Danilo Gruić. Drugo mesto pripalo je paru Karol Verbič Luka Mitrović, dok su treće mesto podelili tandem Sergej Vasić Luka Senćanski i dvojac Luka Leštanin Đorđije Bursać.

Titula osvojena na svega 15 godina, i to protiv znatno starijih rivalki, još jednom je potvrdila da je Nina Tepić ime na koje će srpski tenis u budućnosti ozbiljno računati.