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Sutrašnji polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.

Pravo iznenađenje stiže iz Londona, pošto je Novakov meč postavljen kao drugi na programu Centralnog terena! Pre njega, od 14 časova i 30 minuta po našem vremenu, na travu će izaći Aleksandar Zverev i Artur Feri. To ujedno znači da Novakov meč neće početi pre 17 časova.

Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Podsetimo, na samom početku godine, u polufinalu Australijan Opena, Đoković je priredio iznenađenje i eliminisao Italijana nakon epske borbe u pet setova (3:2). Novak je tim trijumfom u Melburnu uspeo da prekine neugodan niz poraza od Snera.

Ipak, Italijan i dalje ima minimalnu prednost u međusobnim mečevima i vodi sa 6:5, a svetske kladionice u ovom trenutku vide prvog tenisera planete kao apsolutnog favorita za prolazak u veliko finale.

Ipak, vera u Novaka nikada ne prestaje, pa svi čvrsto verujemo da Đoković može još jednom da nadigra favorizovanog Sinera i obezbedi plasman u veliko finale Vimbldona.

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