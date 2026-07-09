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Teniserka iz Ukrajine Marta Kostjuk nikada nije krila animozitet prema Rusiji i sportistima iz te zemlje.

Marta Kostjuk igraće polufinale na Vimbldonu protiv Čehinje Linde Noskove.

Marta Kostjuk slavi pobedu na Vimbldonu Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Burna konferencija

Na konferenciji za medije u Londonu Marta Kostjuk (24) dobila je pitanje od novinara, vezano za odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta, da da preporuku sportskim organizacijama da vrate Rusiju i njene sportiste u takmičenja.

- Mislim da je to užasna odluka. To je daleko od fer-pleja, za sve zemlje koje su umešane u ovo, ne samo za Ukrajinu. Sto odsto se ne slažem sa ovom odlukom - rekla je Marta Kostjuk i dodala:

- Mnogo ljudi je već govorilo o ovome, i mnogi dele moje mišljenje. Ali to neće ništa promeniti, samo želim da odem na OI i pobedim svaku Ruskinju protiv koje budem igrala.

Ekstremna i radikalna

Od početka sukoba 2022. godine između Ukrajine i Rusije, pa sve do danas, Marta Kostjuk zauzela je ekstremno čvrst i radikalan stav koji mnogi u sportskom svetu opisuju kao otvorenu netrpeljivost prema svemu što dolazi iz Rusije.

Marta Kostjuk bila je jedna od prvih teniserki iz Ukrajine koja je uvela pravilo da se nikada ne rukuje sa ruskim i beloruskim igračicama na mreži nakon završetka meča. To je dovelo do neprijatnih scena na brojnim grend slemovima poput mečeva sa Viktorijom Azarenkom, Arinom Sabalenkom, Mirom Andrejevom ili Anastasijom Potapovom, gde je publika u početku negodovala i zviždala, ali je WTA kasnije zvanično izdao saopštenje da ukrajinske teniserke imaju pravo da preskoče rukovanje.

1/11 Vidi galeriju Marta Kostjuk Foto: Printskrin/Instagram

Podeljene reakcije

Dok u Ukrajini ima status heroja koji koristi svoju globalnu platformu za borbu za interese svoje zemlje, u ostatku teniskog sveta stavovi Marte Kostjuk, inače rođene Kijevljanke, izazivaju podeljene reakcije.

Mnogi smatraju da je Kostjukova previše radikalna jer krivicu prebacuje na pojedinačne sportistkinje, od kojih su mnoge još tinejdžerke ili devojke koje godinama žive i treniraju van Rusije, u akademijama u Španiji, Francuskoj ili SAD i koje nemaju nikakav uticaj na geopolitičku situaciju, niti bezbednost da o tome slobodno govore. Ipak, Kostjukova ne popušta u svojim stavovima, i to je postao sastavni deo njenog sportskog identiteta na WTA turu.