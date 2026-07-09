Slušaj vest

Nekadašnja teniska zvezda odlučila je da okrene novi list posle godinu dana prožetih skandalima nemačkog fudbalera, pa uživa u luksuzu i novoj, tajnoj romansi, dok se za to vreme u Minhenu i na Majorci uporedo vode čak dva sudska spora.

Nemački "Bild" saznaje da je najveća bitka eskalirala oko luksuzne jahte od skoro pola miliona evra – opremljene kuhinjom, kupatilom i dvema spavaćim kabinama, ali i oko raskošne vile na Majorcivredne 4,5 miliona evra, u kojoj Ana trenutno živi sa njihovim sinovima.

Do razdora oko ove nekretnine došlo je jerBastijan zahteva polovinu novca od njene ukupne vrednosti, za šta Ivanovićeva neće ni da čuje. Ovu kuću, u kojoj je ona ostala da živi posle razvoda, Ana je kupila pre braka, dok su je oni samo zajednički renovirali pre nekoliko godina, zbog čega on i nema prava da traži da bude predmet podele. Vila se nalazi u naselju Son Vida, jednom od najlepših mirnih delova Španije.

Kako izgleda ta luksuzna nekretnina na Majorci oko koje se spore?

U dvorištu se tereni za sport, a kuća je uređena u minimalističkom stilu s belim, bež i sivim tonovima. Prema pisanju nemačkih medija, nekretnina se prostire na 950 m2, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene.

U renoviranje Ana je uložila oko dva miliona evra. Imanje je veliko gotovo 6.000 m2.

1/6 Vidi galeriju Vila oko koje se spore Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Privatna arhiva, Screenshot / Instagram

Sklopili su predbračni ugovor

Podsetimo, prema dostupnim informacijama, Ana i Bastijan su prilikom sklapanja braka 2016. godine potpisali predbračni ugovor, kojim je precizirano da svako zadržava imovinu koju je stekao pre braka. Ana je na svom računu u tom trenutku imala oko 10 miliona evra, dok je Bastijan većinu svoje zarade investirao u nekretnine.

Odvojeni računi

Takođe, tokom zajedničkog života zadržali su odvojene račune, pa u skladu s tim dele samo ono što je stečeno zajednički za vreme braka, poput investicija, pokretnosti ili nekretnina kupljenih zajedničkim sredstvima.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Kako oboje imaju veliko bogatstvo i nakon uspešnih sportskih karijera ulagali su u vrlo uspešne biznise, spekuliše se kako će sva ta imovina biti podeljena, s obzirom na to da su zajedno ulagali u nekretnine na raznim atraktivnim lokacijama.

Bastijan poseduje nekretnine u Austriji, Nemačkoj i Mančesteru. Međutim, ako su one kupljene pre braka ili pojedinačno finansirane, prema predbračnom ugovoru ostaju u ličnom vlasništvu.

1/10 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Instagram, Screenshot