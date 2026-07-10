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Današnji polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.

Ovaj meč je postavljen kao drugi na programu Centralnog terena. Nešto ranije, od 14 časova i 30 minuta po našem vremenu, na travu će izaći Aleksandar Zverev i Artur Feri. To ujedno znači da Novakov meč neće početi pre 17 časova.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Tenis.

Novak Đoković na meču protiv Sinera Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, na samom početku godine, u polufinalu Australijan Opena, Đoković je priredio iznenađenje i eliminisao Italijana nakon epske borbe u pet setova (3:2). Novak je tim trijumfom u Melburnu uspeo da prekine neugodan niz poraza od Snera.

Ipak, Italijan i dalje ima minimalnu prednost u međusobnim mečevima i vodi sa 6:5, a svetske kladionice u ovom trenutku vide prvog tenisera planete kao apsolutnog favorita za prolazak u veliko finale.

Ipak, vera u Novaka nikada ne prestaje, pa svi čvrsto verujemo da Đoković može još jednom da nadigra favorizovanog Sinera i obezbedi plasman u veliko finale Vimbldona.

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