Slušaj vest

Osim Novaka Đokovića - priliku da se bori za vimbldonski trofej stvorila je i sjajna Nišlijka Anastasija Cvetković - koja je u dublu sa Ruskinjom Polinom Berežinom "pomela" sa terena finalistkinje Rolan Garosa, američki par Hejzelit - Njuman sa 6:2 6:2.

Presrećne su bile "naše" igračice po ovoj pobedi, a za naredne protivnice čekaju bolje iz susreta parova Baroš-Leme de Silva i Radžešvaran - Frodin (bivša Anastasijina partnerka).

Anastasija Cvetković
Foto: VBKS

Ne propustiteTenisMLADA NADA SRPSKOG TENISA DEBITOVALA NA SVOJ ROĐENDAN! Nina Tepić na samom vrhu, osvojila turnir u Subotici, ovo su svi čekali
Akademija Tipsarević (1).jpg
TenisOVO JE LUKSUZNA VILA OD 4,5 MILIONA EVRA KOJU BASTIJAN ŽELI DA UZME ANI: Srpkinja je u nju uložila milione - Krenula bitka za podelu bogatstva (GALERIJA)
Ana Ivanović Bastijan Švajnštajger
TenisVELIKI ŠOK PRED MEČ NOVAKA ĐOKOVIĆA I JANIKA SINERA: Organizatori Vimbldona doneli neočekivanu odluku, evo kada se igra spektakularno polufinale!
novakkk.jpg
TenisUKRAJINKA PONOVO PRIČALA LOŠE O RUSIMA: Evo, kako je lepa Marta komentarisala odluku o njihovom povratku na borilišta!
Marta Kostjuk

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir