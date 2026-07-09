Da, dobro ste pročitali - Srbija ima dvoje predstavnika u danu velikih polufinala na Vimbldonu!
Tenis
DVA SRPSKA POLUFINALA NA VIMBLDONU U ISTOM DANU! Anastasija Cvetković bista u dublu - sve je bliža tituli u Londonu
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Osim Novaka Đokovića - priliku da se bori za vimbldonski trofej stvorila je i sjajna Nišlijka Anastasija Cvetković - koja je u dublu sa Ruskinjom Polinom Berežinom "pomela" sa terena finalistkinje Rolan Garosa, američki par Hejzelit - Njuman sa 6:2 6:2.
Presrećne su bile "naše" igračice po ovoj pobedi, a za naredne protivnice čekaju bolje iz susreta parova Baroš-Leme de Silva i Radžešvaran - Frodin (bivša Anastasijina partnerka).
Foto: VBKS
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