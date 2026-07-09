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Deveta teniserka sveta pobedila je posle dva sata i 35 minuta i prvi put u karijeri se plasirala u finale londonskog grend slema.

Muhova je dobro igrala u prvom setu, oduzela je servis Gof u trećem i petom gemu i povela u meču.

Amerikanka je uzvratila u drugom setu sa dva brejka, u četvrtom i šestom gemu i izborila je treći set.

U trećem setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, u kome je Muhova vodila 4:1 i 6:3, ali je Gof imala meč loptu na 9:8. Češka teniserka je uspela da spasi meč loptu, a zatim je iskoristila svoju drugu meč loptu za 12:10 i plasirala se u finale.

Ona će drugi put u karijeri igrati u finalu grend slem turnira, posle Rolan Garosa 2023. godine i boriće se za prvi trofej.

Njena protvnica u finalu u subotu biće pobednica duela Ukrajinke Marte Kostjuk i Čehinje Linde Noskove.

(Beta)

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir