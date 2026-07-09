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Noskova, 12. teniserka sveta, pobedila je posle 79 minuta i prvi put u karijeri se plasirala u finale grend slem turnira.

Teniserke su u prvom setu osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Noskova napravila brejk i povela u meču.

Ona je i u četvrtom gemu drugog seta oduzela servis protivnici, a Kostjuk je odmah u narednom gemu vratila brejk i smanjila na 2:3.

Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise, a Noskova je u 10. gemu ponovo napravila brejk i posle druge meč lopte plasirala se u finale.

Njena protivnica u subotu u finalu biće sunarodnica Karolina Muhova, koja je pobedila Amerikanku Koko Gof 6:2, 1:6, 7:6.

(Beta)