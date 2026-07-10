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Novaka Đokovića u petak popodne očekuje duel protiv Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Iako u 39. godini života, što su za sportiste ozbiljne godine, Novak pokazuje da i dalje drži sjajnu formu. To se videlo i po meču u četvrtfinalu kada je posle više od pet sati savladao Feliksa Ožea-Alijasima.

1/11 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Ipak, s obzirom na godine, oporavak je kompleksniji, pa je Đoković prinuđen da traži rešenja za brži oporavak.

Đoković je na Instagramu objavio zanimljiv post. U pitanju je Regenesis pod, kapsula koja pomaže u bržem oporavku.

"Korišćenjem ovog pod-a do punog oporavka", napisao je Đoković.

Novak Đoković, kapsula za oporavak Foto: Instagram

Novak je i pre toga otkrio da sve više vremena posvećuje regeneraciji, prilagođavajući se zahtevima starijeg tela.

„Mnogo više vremena provodim sada u oporavku nego ikada ranije, tako telo zahteva. Ne uživam baš u tome, oduzima mnogo vremena, ali i to je deo procesa i prilagođavanja na starije telo u poslednjih nekoliko godina“, izjavio je Đoković posle pobede nad Romanom Safijulinom.

"Regenesis Pod" je specijalna kapsula koju je Novak predstavio kao način za "resetovanje baterija u najkraćem mogućem vremenu". Ova napredna tehnologija, kako je objasnio, osmišljena je da za svega nekoliko minuta ubrza mentalni i fizički oporavak, pomažući mu da dostigne vrhunsku formu.

Napravljen je za vrhunske sportiste i luksuzni velnes, koristi sinhronizovanu kombinaciju svetlosti, zvuka, vibracija i elektromagnetnih frekvencija kako bi smanjio upalu, poboljšao cirkulaciju i ubrzao mentalnu jasnoću u seansama koje traju od 8 do 30 minuta.

Đoković je istakao da je u svojoj karijeri uvek težio da pronađe najbolje tehnologije za oporavak, uključujući hiperbarične komore, infracrvenu terapiju i ledene kupke, te da mnoge od tih metoda i dalje primenjuje.

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