POLUGOLA SABALENKA SPRŽILA INTERNET! Objavila vrele fotke u mikro-bikiniju, muškarci odlepili kada su videli jedan detalj
Arina Sabalenka još jednom je pokazala da pažnju javnosti ne privlači samo sjajnim partijama na teniskim terenima, već i objavama na društvenim mrežama, gde je novim fotografijama u bikiniju oduševila svoje brojne pratioce.
Atraktivna Beloruskinja trenutno koristi slobodne dane za odmor, posle nenadanog ranog ispadanja sa Vimbldona, a prizori koje je podelila vrlo brzo su postali tema brojnih komentara.
Sabalenka nije skrivala razočarenje nakon eliminacije, istakavši da nije odigrala na nivou koji od sebe očekuje.
Nakon meča novinari su je pitali kako doživljava činjenicu da je i dalje prva teniserka sveta.
Beloruskinja je iskreno priznala da u tom trenutku nije razmišljala o WTA listi.
"Juče sam bila broj jedan, danas nisam igrala na tom nivou. Ne gledam rang-listu. Želim da se potpuno napijem, zaboravim tenis, a onda se vratim u još boljoj formi", poručila je Sabalenka.
Ono što su njeni pratioci primetili u komentarima jeste da još uvek nije počela da ispunjava prvu fazu svojih želja, a koja se tiče alkohola i napijanja. No, možda je za teniserku bolje tako. Jer, ko zna kakve bi fotografije ugledale dan.
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