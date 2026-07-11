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Arina Sabalenka još jednom je pokazala da pažnju javnosti ne privlači samo sjajnim partijama na teniskim terenima, već i objavama na društvenim mrežama, gde je novim fotografijama u bikiniju oduševila svoje brojne pratioce.

Atraktivna Beloruskinja trenutno koristi slobodne dane za odmor, posle nenadanog ranog ispadanja sa Vimbldona, a prizori koje je podelila vrlo brzo su postali tema brojnih komentara.

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka

Sabalenka nije skrivala razočarenje nakon eliminacije, istakavši da nije odigrala na nivou koji od sebe očekuje.

Nakon meča novinari su je pitali kako doživljava činjenicu da je i dalje prva teniserka sveta.

Beloruskinja je iskreno priznala da u tom trenutku nije razmišljala o WTA listi.

"Juče sam bila broj jedan, danas nisam igrala na tom nivou. Ne gledam rang-listu. Želim da se potpuno napijem, zaboravim tenis, a onda se vratim u još boljoj formi", poručila je Sabalenka.

Ono što su njeni pratioci primetili u komentarima jeste da još uvek nije počela da ispunjava prvu fazu svojih želja, a koja se tiče alkohola i napijanja. No, možda je za teniserku bolje tako. Jer, ko zna kakve bi fotografije ugledale dan.

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