Slušaj vest

Iako je raspored mečeva dana muških polufinala iznenadio mnoge poznavaoce tenisa – između ostalog i zbog toga što su Đoković i Siner završili svoje četvrtfinalne mečeve dan ranije – a u susretu sa Zverevim domaćin posle Norija 2022. i Mareja 2016. u poslednjih 10 godina dobio svog predstavnika u liku Artura Ferija – odlučujući je bio istorijski kontekst susreta Srbina i Italijana koji je zakazan kao drugi na Centralnom terenu.

1/11 Vidi galeriju Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Od 14:30 po našem vremenu u petak, aktuelni šampion Rolan Garosa i drugi nosilac, Aleksandar Zverev nastoji da se plasira u svoje 5. Grend slem finale u karijeri. Ako bude bio uspešniji, postaće tek treći čovek u Open eri koji je stigao do finala na narednom Grend slemu odmah nakon osvajanja svog debitantskog Slema. Podsetićemo , Nemac je prošlog meseca u Parizu prekinuo strašnu dominaciju Alkaraza i Sinera, koji su vezali 9 Grend slem titula.

Domaća senzacija Artur Feri igra svoj meč života, a pobedom bi postao tek drugi teniser u istoriji koji je kao primalac specijalne pozivnice stigao do Grend Slem finala, nakon mitskog uspeha Gorana Ivaniševića na Vimbldonu 2001. godine. Feri bi takođe postao tek 4. Britanac u Open eri u velikom finalu, a drugi u Londonu posle Endija Mareja.

Dvanaesti duel prvog igrača sveta Janika Sinera i osmog Novaka Đokovića biće ujedno njihov 7. na Grend slemovima i 4. na Vimbldonu. U Grend slem mečevima rezultat je izjednačen (3-3), ali Novak vodi na vimbldonskoj travi sa 2-1. Ovo je treći uzastopni polufinalni okršaj Sinera i Đokovića u Londonu (nakon 2023. i 2025. godine)! Oni su tek drugi par u Open eri koji igra tri vimbldonska polufinala (posle Agasija i Raftera od 1999. do 2001. godine). Aktuelni šampion i svetski broj 1, Janik Siner, želi da postane prvi Italijan u istoriji sa više vimbldonskih finala. Siner igra brutalno protiv elite – u Londonu juri svoju 4. uzastopnu pobedu protiv Top 10 igrača (nakon što je prošle godine na putu do titule srušio Šeltona, Đokovića i Alkaraza).

Novak je u nezaboravnoj pobedi nad Feliksom Ože-Alijasimom prekinuo crni niz od tri poraza protiv Top 10 igrača na Vimbldonu pobedom, a sada želi “osvetu” za prošlogodišnji poraz od Sinera na istom ovom mestu. Novak je ove godine u njihovom prethodnom meču ostvario jednu od najvažnijih pobeda u proteklim sezonama, pobedivši ga u epskom polufinalu u Melburnu kroz pet paklenih setova.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Artur Rinderkneš, 3. kolo Vimbldona Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Što se eventualnih promena na rang-listi posle ovih mečeva tiče, Siner sigurno ostaje na broju 1 svetske liste 13. jula, bez obzira na današnje ishode i veliko finale u nedelju. Ako Saša Zverev izgubi, ostaje na poziciji broj 3. Međutim, ukoliko osvoji titulu ili završi kao vicešampion, u ponedeljak skače na mesto broj 2. Novak je plasmanom u polufinale osigurao je skok na listi. Poraz protiv Sinera donosi mu 7. mesto, plasman u finale 5. mesto, dok ga osma vimbldonska titula lansira na broj 4 na svetu. Artur Feri prvi put ulazi i u Top 100 i u Top 50. Poraz od Zvereva ostavlja ga na 36. mestu, finale na 26. poziciji, a senzacionalna titula ga vodi na neverovatno 13. mesto na planeti!

U scenariju ako u finalu budemo gledali prvog i drugog igrača sveta, to će biti 18. susret prva dva nosioca u finalu Vimbldona (prvi nosioci vode sa 11-6). To bi ujedno bilo i prvo finale prva dva nosioca u 2026. godini, nakon što je 2025. bila istorijska jer su se Top 2 nosioca sastala u finalima na sva 4 Grend slema. U meču protiv Sinera kao broja 1 - Novak želi da prekine niz od 4 uzastopna poraza protiv vodećih igrača ATP rang liste na Grend slemovima (poslednji put je pobedio lidera, Alkaraza, na Rolan Garosu 2023.). Na Vimbldonu ima skor 2-2 protiv lidera turneje.

Sa 39 godina i 51 danom, Novak Đoković danas igra za istorijske knjige koje verovatno niko nikada neće “prepisati”. Svojim plasmanom u 39. Grend slem finale Novak želi da produži svoj apsolutni rekord svih vremena u muškom singlu (rekord drži samostalno još od Vimbldona 2022. kada je prestigao Federera sa 32 finala). U generalnom plasmanu (muškarci i žene) drži rekord od Vimbldona 2023. kada je iza sebe ostavio Kris Evert (35 finala). Ako se bude plasirao u svoje 11. vimbldonsko finale, Đoković će postati tek četvrti igrač u istoriji tenisa sa 11 ili više vimbldonskih finala u singlu, čime se pridružuje Rodžeru Federeru, Martini Navratilovoj i Sereni Vilijams. Novak želi da postane tek drugi igrač u Open eri sa 39 ili više godina koji je stigao do Grend slem finala (posle Kena Rouzvola 1974. godine), a ovo bi mu bilo 8. veliko finale nakon što je napunio 35 godina, što je apsolutni rekord. Ujedno, Novak je pred svojom 108. pobedom na Vimbldonu, čime produžava svoj rekord u muškoj konkurenciji (Federera je prestigao pobedom nad Safjulinom u osmini finala). Ispred njega je samo Navratilova sa 120 pobeda. Na nivou svih Grend slemova, Novak juri svoju neverovatnu 410. pobedu u karijeri.

Po svemu prikazanom na ovogodišnjem Vimbldonu – vodećim asovima svetskog tenisa potpuno je jasno da Novak ne želi da stane, niti da za to ima (preke) potrebe ili razloga – i da želi da, kao pre Alkarazove prve pobede u finalu Vimbldona nad njim 2023. – bude taj koji se najviše pita o svojoj teniskoj sudbini i barem jedan od četvorice glavnih aktera pred svaki Grend Slem u predstojećem periodu. Zbog toga je Janiku Sineru sedma pobeda nad Novakom Đokovićem od izuzetnog strateškog značaja – pogotovo posle sezone neverovatnih uspona na 5 uzastopno osvojenih Mastersa – i veoma bolnih padova kroz 2 eliminacije na Slemovima. Probaće Italijan da zaustavi nadiranje najvećeg svih vremena ka platformi sa koje će Đoković opet gledati prema novim horizontima istorijskih uspeha, bez potrebe da čak i kurtoazno spominje da su trenutno najbolji igrači sveta on i Alkaraz – ali veoma dobro zna da protiv onakvog Novaka koga smo videli u petom setu i super-taj-brejku istog – tenis još nije video igrača koji može da ga dobije. I bez obzira da li će mu u finalu protivnik biti sada osokoljeni "prvovenčani" Grend Slem šampion Saša Zverev ili domaći momak koji pobednički hoda kroz san - Artur Feri - ceo teniski svet će posmatrati meč Đokovića i Sinera kao finale kojim bi ovogodišnji Vimbldon skoro i mogao da se završi.

BONUS VIDEO: