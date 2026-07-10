Slušaj vest

Mlada češka teniserka Linda Noskova plasirala se u svoje prvo Grend slem finale u karijeri, pošto je u drugom polufinalu Vimbldona 2026. nadigrala Ukrajinku Martu Kostjuk sa dvaput po 6-4. Deveta nositeljka žreba u ženskom singlu demonstrirala je zrelost koja prevazilazi njene godine, a na konferenciji za medije nakon meča otkrila je kako uspeva da ostane potpuno imuna na pritisak i vimbldonsku groznicu.

“Ni sama ne znam kako se osećam posle ove velike pobede, Ukratko, ostala sam mirna sve vreme, što mi je i bio glavni cilj”, kreće u razgovor sa medijima Noskova.

Bili smo pomalo iznenađeni Vašim intervjuom na terenu kada ste rekli da niste gledali tenis kada ste bili mlađi. Kako ste uopšte počeli? Da li su Vas roditelji gurnuli u ovaj sport?

Linda Noskova: “Da, roditelji su zaslužni, jer su oni sami počeli da igraju iz zabave. Moja mama je oduvek bila velika ljubiteljka tenisa, iako nikada ranije nije igrala. Kada su oni počeli, ja sam bukvalno trčkarala oko terena i pokušavala da radim isto što i oni. To se pretvorilo u hobi, a hobi je na kraju doveo do ovoga (smeh). Imala sam mnogo hobija u detinjstvu, tako da mi je drago što sam izabrala baš tenis”, deli sa nama ove zanimljivosti Čehinja.

1/4 Vidi galeriju Linda Noskova Foto: Stephen Chung / Xinhua News / Profimedia

Možete li nam opisati misli i emocije u trenutku kada ste iskoristili meč loptu?

Linda Noskova: “Pretpostavljam da jednostavno nisam mogla da verujem. Uvek želite da budete u takvim trenucima, uvek želite da pobeđujete u ovim velikim mečevima. Ali kada se to zapravo dogodi, ne znate kako da reagujete ili kako da postanete svesni toga. Ja svaki uspeh, veliki meč ili dobar turnir osvestim tek kada se sve završi. Trenutno imam osećaj da sam već potpuno fokusirana na finale, pa ću o svemu razmišljati tek nakon turnira (smeh)!”

Koliko dobro poznajete vašu suparnicu u finalu, sunarodnjakinju Karolinu Muhovu? Sećate li se kada ste je prvi put upoznali? Da li ste gledali njene mečeve kada ste bili mlađi?

Linda Noskova: “Mi se zapravo nismo ni poznavale sve do pre nekoliko godina kada sam ušla na turneju. Ona je sjajna igračica i odlična osoba. Posebno smo se zbližile i upoznale tokom Olimpijskih igara pre dve godine. Provele smo mnogo vremena zajedno jer smo igrale dubl i zamalo osvojile medalju. Mislim da je ta nedelja bila ključna za naše upoznavanje. Pre toga je nisam dobro poznavala, tako da su Igre bile glavni događaj za nas. Navijala sam za nju u finalu Rolan Garosa, volim kada Čehinje uspevaju”, kaže nam Linda.

Kako objašnjavate tu „ljubavnu aferu“ koju češki teniseri i teniserke imaju sa Vimbldonom? Idemo unazad od Martine Navratilove, preko Jane Novotne, Petre Kvitove i svih ostalih... Postoji li logično objašnjenje?

Linda Noskova: “Mislim da je to u ovom trenutku već tradicija. Rekla bih da smo u Češkoj svi vaspitani na sličan način kada je reč o stilu igre i tenisu uopšte, iako smo na neki način i veoma različiti. Veoma smo kreativni, a trava vam omogućava da koristite apsolutno svaki segment teniske igre – bilo da je to „servis i volej“ iz starih dana, ili slajsovi i voleji u ovoj novoj eri. Imamo sve te elemente u svom arsenalu koje trava nagrađuje, i to se jasno vidi na rezultatima”, ističe Noskova.

I Marta i Eliz – vaše prethodne protivnica – hvalile su Vaš servis. Da li ste menjali nešto kod tog udarca ili je stvar u tome što ste pronašli pravi ritam?

Linda Noskova: “Radim na svom servisu već nekoliko godina. U poslednje vreme mi je od ogromne pomoći. Očigledno je da na travi ili na tvrdoj podlozi servis možete koristiti kao najmoćnije oružje. Uvek se trudim da budem maksimalno fokusirana na sebe kada igram gemove na svoj servis. Šta god da se desi u gemovima na riternu – desiće se, to nije uvek u mojoj moći. Ali servis je ono na šta obraćam najviše pažnje”, odgovara ona.

Da li je i vama u detinjstvu Vimbldon bio turnir koji se po svaku cenu želi osvojiti ili san za mnoge igrače, Vašu porodicu ili trenere? I šta se desilo kada ste danas kročili na Centralni teren?

Linda Noskova: “Kao dete, sve turnire sam doživljavala potpuno isto. Nisam imala pojma šta je i koliko potrebno da bi se stiglo ovde. Naravno, dete nema predstavu o tome. Da sam tada znala koliko je teško, ali i koliko je prelepo, definitivno bih ponovila sve isto. Tada stvarno nisam znala koliko je ovaj turnir poseban i slavan, alii danas, kada sam kročila na Centralni teren... Zapravo, jutros sam imala zagrevanje tamo sa Karolinom i to je bio moj prvi put u životu da sam uopšte bila na tom stadionu, čak ni kao gledalac nisam bila na njemu. Bio je to predivan trenutak, i dalje nisam potpuno svesna svega, jer sam bila fokusirana na meč. Sada sam fokusirana na naredni duel. Kao što rekoh, tek kada se ceo turnir završi, moraću da pogledam fotografije da bih poverovala da se sve ovo zaista desilo”, šaljivo odgovara druga češka finalistkinja.

Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Koliko koristite društvene mreže tokom ovog uspešnog niza na turniru? Da li ih koristite manje ili je sve prilično normalno i opušteno?

Linda Noskova: “Rekla bih da ga koristim veoma, veoma malo – i posebno tokom turnira, jer zaista ne želite da gubite fokus i da vam nešto skreće pažnju. Ne istražujem ni svoje ime na Guglu niti gledam šta je ko napisao o meni, jer je to opasno i ne možete verovati svemu što se priča. Imam odličan odnos sa svojim telefonom, pretpostavljam (smeh). Ali društvene mreže i taj virtuelni svet jednostavno nisu mesta u kojima previše uživam, pa se trudim da tamo provodim što je moguće manje vremena”, zanimljiv odgovor daje ova 21-godišnjakinja.

Ponekad objavljujete postove o ekološkim problemima. Koliko Vam je to važno? Da li mislite da vas boravak na ovom zelenom travnatom terenu čini osetljivom u tom smislu?

Linda Noskova: “Mislite – da li mi je krivo što sam gazila travu? (opšti smeh u sali) Od sada ću nositi travu sa sobom na svaki turnir! Ne, oduvek me je veoma zanimala životna sredina. Odrasla sam u malom selu, praktično u šumi, tako da sam verovatno veliki ljubitelj prirode. Otkriću vam i jednu malu tajnu – želim da se bavim volontiranjem u prirodi u narednim mesecima ili godinama. Uvek sam bila veoma aktivna tokom bilo kakvih ekoloških kriza koje su se dešavale. Nakon što završim karijeru, definitivno želim da radim nešto što je direktno povezano sa zaštitom životne sredine”, dodaje ona.

Osećate li da trenutno igrate tenis svog života?

Linda Noskova: “Mislim da igram sjajan tenis. Kod mene je uvek tako – kada se osećam dobro i opušteno van terena, to se verovatno najbolje odrazi i na samom terenu. Na ovom nivou, kao što sam rekla, svi imaju vrhunski kvalitet; samo taj mali procenat pravi najveću razliku. Osećam da maksimalno koristim svoju igru i svoj stil na travi, i to se isplaćuje”, zaključuje Linda Noskova.

BONUS VIDEO: