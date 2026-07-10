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Janik Siner 1,17, a Novak Đoković 5,25. Da li je ovo moguće i da li je ovo realno? Dva osnova pitanja koja se postavljaju kada se vide kvote za meč polufinala Vimbldona.

Svi možemo da se složimo: Da, Italijan je favorit na ovom meču, međutim, ovoliko potenceniti Novaka?! Pa, ne igra Siner sa 50. teniserom sveta u polufinalnu, nego protiv najboljeg svih vremena. 

Đoković - Ože-Alijasim Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Ako je Đoković pobedio Ože Alijasima posle pet sati tenisa... To dosta govori o tome koliko brojka "39 godina" pored imena Novaka Đokovića ne znači da je srpski as za penziju.

Videćemo vrlo brzo da li su opet kladionice napravile žestoku grešku u proceni.

Podsećamo, u polufinalu Australijan opena kladionice su još gore otpisale Novaka. Tada je kvota na Janika bila 1,05, dok je trijumf Đoković plaćao čak i do 10. Na kraju, Nole je slavio sa 3:2. Nemamo ništa protiv da vidimo reprizu.

Novak Đoković na meču protiv Sinera Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu Izvor: RTS2