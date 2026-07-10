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Sabalenka ima 28 godina, profesionalac je od 2015. godine i osvojila je do sada 24 titule.

Osim što je najbolja teniserka Beloruskinja je i jedna od najplaćenijih sportiskinja na svetu. Kada se suma sa ovogodišnjeg Vimbldona doda ukupnoj zaradi Arina Sabalenka je tokom karijere skupila blizu 44 miliona evra.

Već se nalazi među 10 najuspešnijih teniserki svih vremena kada je reč o zaradi, a pomenuti iznos je samo od nagrada sa turnira.

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka

Milioni sa svih strana

"Čerupanje" nagradnih fondova je najveći izvor novca koji je Sabalenka zaradila, međutim ozbiljne prihode ova teniserka ima sa raznih strana.

Dobija Arina redovno bonuse za prvo mesto i za učešće na završnim Mastersima, ali i egzibicijama. Ipak, sponzori su njen alternativni "rudnik zlata".

Na terenu je dominantna, van terena je upečatljiva, karakteristična i autentična. Kao takva je privlačna najvećim svetskim brendovima kao što su Najk, Vilson, Guči...

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka na Maldivima Foto: PrintscreenInstagram

Prema navodima specijalizovanog "Forbsa", Sabalenka na godišnjem nivou samo od sponzora zaradi i do 19,25 miliona evra.

Ulagala je Beloruskinja i u razne biznise, pa lova "kaplje" i sa tog polja.

Nema sumnje da će se brojke stalno menjati i ići prema gore, jer je zaista teško pomisliti da ovako dominantna teniserka naprasno prestane da osvaja turnire.

Prema trenutnim procenama na večitoj listi teniserki koje su tokom karijere ostvarile najveću zaradu ispred nje je samo Serena Vilijams.

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