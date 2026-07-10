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Bliži se spektakl na Vimbldonu.

“8.5 ili 9, 8.5 ili 9?” - ove dve brojke bile su izvor jedne od glavnih dilema na poslednjem treningu Novaka Đokovića pred veliko polufinale protiv Janika Sinera, reprizno od prošle godine.

Kako Novak španuje reket sa dve vrste žice (vertikalno – prirodno crevo, horizontalno – sintetička žica (alu power)) Đoković i Troicki su isprobavali opcije reketa španovanih sa 2 različite debljine žice.

“Baš danas, od 17 dana…” iz Novakovih usta se odnosilo na vetar, koji je primetno više prisutan – a dobro se zna da ni jedan srpski igrač ne voli da igra uz vetar, pogotovo onaj najbolji. I bez obzira na sve to, kvalitetno i potpuno predano radio je ceo Tim Đoković na Terenu 10, a svoj dragoceni doprinos je dao i (jučerašnji) sparing partner, Australijanac Polmans – koji je juče izgubio finale mešanog dubla protiv para Arevajo – Ostapenko.

Treninzi pred meč nikada ne traju puno – a pogotovo ne po ovakvom danu, iako je bilo zanimljivo juče primetiti da nije odigran ni jedan test poen. Razlog za to je sigurno stanje Novakovog lista koji ga je mučio u meču protiv Ože-Alijasima, a koji je danas vidno “tejpovan” za svaki slučaj.

Uz trake oko desnog (serverskog) ramena, ovo je sav “bandaž” koji je primećen na našem asu – a uticaji tih povredica teško mogu da se procene sada. Gledano iz razmene udaraca sa Polmansom – uticaja uopšte nema, ali je izuzetna sparina i difuzno sunce ambijent u kome Novak ne voli da trenira, pa i te ocene i opšti “vajb” treba prihvatiti sa rezervom.

Novak Đoković Foto: VBKS

U svakom slučaju – ovo su rudimentarne stvari iz kojih često zaključci umeju da varaju, pa se nadamo da je I ovaj trening stopostotno poslužio svrsi plasmana u 15. vimbldonsko finale.