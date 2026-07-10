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Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Vimbldonu u polufinalu, pošto ga je nadigrao Janik Siner. Italijanski teniser je nakon nešto više od dva sata borbe slavio maksimalnim rezultatom, sa 3:0 u setovima (6:4, 6:4, 6:4).

Nakon meča, Novak Đoković je rekao:

"Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Voleo bih da se vratim makar još jednom, videćemo", rekao je Đoković i potom dodao:

- Bio je dominantan i mnogo bolji od mene na terenu.

Potom je Novak pričao o Feriju koji je danas u prvom polufinalu izgubio od Zvereva.

- Dobra priča, ali eto Ivanišević ostaje jedini kojije iz kvalifikacija stigao do trofeja. Za budućnost je teško reći, Saša je danas bio prejak za njega.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Novinari su ga upitali Noleta da li je mogao da bude kompetitivniji:

- Nisam saglasan! Bio sam, uvek sam takmičarski nastrojen, uvek dajem sve od sebe. Možda spolja izgleda drugačije, ali ja uvek želim da pobedim, želim da osvojim Vimbldon. Razočaran sam, ali on je bio bolji od mene. Ne mislim da sam mnogo toga uradio pogrešno.

Osvrnuo se Đoković na epski meč protiv Ožea-Alijasima:

- Feliks je četvrti na svetu. Dokazao sam da i dalje mogu da igram na najvišem nivou. Izgubio sam u tri seta od najboljeg na svetu, to je realnost koju moram da prihvatim. Ipak, turnir je bio pozitivan s aspekta posvećenosti, borbenog duha... Igrački sam osećao da sam bolje igrao u Australiji nego ovde. Malo sam se mučio da nađem najbolju igru, pojavljivala bi se povremeno... Sad protiv Sinera nisam mogao da ga uhvatim.

Nastavio je Novak:

- Prošle godine sam došao do četiri polufinala, ove godine jedno finale i polufinale. Za 99 posto igrača to su vrlo dobri grend slem rezultati. Za mene je to dobro, ali ne dovoljno dobro. I blagosloven sam i proklet u smislu da se očekuju uvek najviši rezultati. Borim se sa sobom, kažem sebi da je izvrsno to što i dalje mogu da se nadmećem sa mlađim na ovom nivou, ali ipak imam najviša očekivanja od sebe. To je interna borba. Zna se kakva sam očekivanja imao 20 godina, a sada moram da budem malo skromniji u tom smislu. Uživam i dalje u nadmetanju, mada više ne uživam toliko u teškim nedeljima pred velike turnire, kroz taj fizički bol... Drago mi je što mi se telo dobro držalo na ovom turniru, što nije bio slučaj u prošlosti. Volim ovaj život, tenis mi je dao šansu da postanem ovo što jesam - jasan je srpski teniser.