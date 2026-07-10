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Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale Vimbldona nakon što je u spektakularnom polufinalu pobedio Novaka Đokovića sa 3:0 u setovima (6:4, 6:4, 6:4).

Nakon pobede italijanski teniser je najpre pohvalio navijače na Centralnom terenu.

"Neverovatno. Hvala što ste došli na ovaj meč, atmosfera je bila neverovatna. Dosta mi znači što sam mogao da dođem ovde i igram još jedno finale. Igranje protiv Novaka je prava inspiracija. Ono što on radi je zaista neverovatno", rekao je Siner i potom dodao:

"Uvek smo imali teške mečeve, prošli put u polufinalu Australijan opena sam napravio nekoliko prilagođavanja. Imao je težak meč protiv Feliksa. Servirao sam dosta dobro, to mi je pomoglo dosta. Bio sam agresivan sa osnovne linije. Dosta sam miksovao i zadovoljan sam zbog svog nastupa."

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

I ranije je Janik imao problema na Vimbldonu.