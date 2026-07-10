Vimbldon se oglasio i čestitao Sineru na plasmanu u finale.
Tenis
JEDNA REČ JE SASVIM DOVOLJNA! Vimbldon se oglasio zbog Sinerove pobede nad Đokovićem! Pogledajte objavu koja je "zapalila" mreže!
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Janik Siner je obezbedio kartu za veliko finale Vimbldona nakon što je u tri seta srušio Novaka Đokovića (6:4, 6:4, 6:4).
Za prestižni trofej Italijan će se boriti protiv Aleksandra Zvereva, a taj duel zakazan je za nedelju, 12. jul, sa početkom u 17 časova.
Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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Odmah nakon poslednjeg poena, oglasio se i zvanični nalog Vimbldona na društvenoj mreži Iks (X), gde su Sineru čestitali na uspehu uz samo jednu moćnu reč: „Spektakularno!“.
Pored pohvale, organizatori su dodali i dobro poznati emotikon jagode, koja je već decenijama zaštitni znak i tradicija londonskog grend slema.
Inače, italijanskom teniseru je ovo druga godina zaredom da igra meč za titulu na Vimbldonu, s obzirom na to da je prošle sezone u finalu uspeo da nadigra Karlosa Alkaraza.
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