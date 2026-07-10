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Italijan je na konferenciji za medije analizirao svoju partiju života, pokazao ogromno poštovanje prema srpskom asu i najavio nedeljni spektakl i borbu za trofej protiv Aleksandra Zvereva.

“Veoma sam srećan što sam ponovo u finalu ovde. Danas je meč bio izuzetno težak, ali sam ga odigrao odlično – i time sam prezadovoljan”, ističe “numero uno” na početku razgovora sa medijima.



Novak je rekao da ste danas bili za nivo ili dva iznad njega. Da li osećate da je ovo bio Vaš najbolji meč na turniru i da li Vam je bio potreban ovakav triler pre samog finala?



Janik Siner: “Mislim da sam na mentalnom planu znao da moram da podignem nivo igre. Danas sam to i uradio i to mi je definitivno pomoglo. Radio sam veoma naporno u proteklih nekoliko dana kako bih uhvatio pravi ritam. Hvala i mom timu što je doveo moje telo i um u stanje da budem maksimalno konkurentan. Ako želite da igrate ravnopravo sa Novakom, morate da prikažete svoj najbolji tenis. Servirao sam veoma dobro, što mi je olakšalo posao. Stvari su mogle da odu u neželjenom pravcu da me je brejknuo u trećem setu, jer tenis je jednostavno takav. Srećan sam što sam se sa svim situacijama nosio na najboljii način. Protiv Novaka je neverovatno teško igrati jer stalno osećate pritisak. Nije bilo lako, ali sam presrećan”, ponavlja Italijan.



Nakon poraza od Novaka u Australiji, koliki ste stres osećali pre današnjeg meča? Kada ste osetili da će danas priča biti drugačija?



Janik Siner: “Čak i kada sam imao onaj mali niz pobeda protiv njega prošle godine, osećao sam pritisak pre mečeva sa Novakom – ali je to stanje koje volim i zbog čega i treniram. Volim izazove, a igrati protiv Novaka na Grend slemovima je potpuno drugačije nego na Mastersima ili manjim turnirima.”



“Neverovatno je videti da on i dalje pruža ovakav nivo tenisa. Gledao sam meč koji je odigrao sa Feliksom – i nivo je bio strašan. On je istinska inspiracija za sve nas, kao i za mlađu generaciju – potvrda toga koliko dobar mentalni sklop može da uradi za vaše telo i um. Za mene je on prava inspiracija, i to što je tu oko nas, što imam čast da igram protiv njega i da osećam taj pritisak. Nadam se da ovi mečevi mogu da mi pomognu sada, ali i u budućnosti. Svaki meč je drugačiji na svoj način, ima svoju priču – i sve zavisi od toga gde igramo i kako se osećamo fizički. Zbog toga ne bih previše gledao u međusobni skor, jer smatram da je svaki duel priča za sebe, a ja imam veliku sreću što uopšte igram protiv Novaka”, ističe ljubazno Siner.



Igrali ste protiv Saše Zvereva na svim podlogama osim na travi. Kako očekujete da će taj meč izgledati taktički - sa Vaše i sa njegove strane?



Janik Siner: “Biće manje razmena i manje ritma, a to već znamo jer je podloga izuzetno brza. Pošto je i prilično toplo, to ide na ruku igračima sa velikim servisom – a njegov je definitivno takav. U svakom slučaju, daću sve od sebe u nedelju, i sjajan je osećaj ponovo biti u Grend slem finalu. Šta god da se desilo u prošlosti između nas dvojice – desilo se. U međuvremenu, on je osvojio Grend slem u Parizu, što mu je ulilo ogromno samopouzdanje. Vidimo kakav nivo tenisa prikazuje ovde. Svi se nadamo dobrom meču, pa ćemo videti kako će se završiti”, dodaje on.



Imamo utisak da je ta titula na Rolan Garosu promenila nešto u njegovom ponašanju na terenu, u tome kako napada udarce. Da li delite to mišljenje? Šta je osvajanje prvog Grend slema promenilo kod Vas kada ste trijumfovali u Australiji?



Janik Siner: “Mislim da je situacija malo drugačija kod mene i njega, jer je on pokušavao da dođe do trofeja toliko dugo. Sada kada je to konačno ostvario, osećaj je neverovatan i to podigne samopouzdanje do neba – što je jasno i ovde. Vidimo koliko agresivno igra i koliko snažno servira, i predstavlja veoma teškog protivnika. Bio je to i ranije, ali sada je još opasniji zbog tog samopouzdanja koje ima”, smatra Janik, I dodaje:

“Kada počnete da pobeđujete u nizu i retko gubite, to pokazuje da igrate neverovatan tenis. Pratio sam ga malo tokom ove dve nedelje, ali ne previše. Gledao sam polufinale jer je igrao pre mene, pa sam ispratio meč. Trenutno igra izuzetno, izuzetno agresivno. Opušten je na terenu, što je dobro. Radujem se tom duelu. Biće veoma, veoma teško i potpuno drugačije od svih ostalih mečeva koje smo do sada odigrali. Ali ponavljam, uživam u trenutku!”



Šta radite u subotu uveče, noć pre Grend Slem finala - da li idete rano u krevet, gledate film, idete u restoran? Imate li neke sujeverne rituale?



Janik Siner: “Ne, nemam nikakva sujeverja, veoma sam normalan. Volim da provodim vreme sa svojim timom i prijateljima - ako dođu. Masaža i tretman se do tada završe – a mislim da sutra igra fudbalska reprezentacija Engleske, i ja u poslednje vreme baš volim da gledam fudbal. Finale je u nedelju u 16 časova - kasno popodne, tako da ne morate da se budite u devet ujutru i možete da odspavate malo duže. Potpuno sam opušten, i nemam nikakve stvari koje ponavljam iznova i iznova. Trudim se i da uživam u trenutku, jer znam koliko su ovi dani retki. Do finala Grend slema je neverovatno teško doći, i zato morate da uživate u ovom momentu i u celom procesu”, prenosi nam za kraj branilac titule na Vimbldonu pred njegovo drugo veliko finale.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia