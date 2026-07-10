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Subotnje veliko finale ženskog singla na Vimbldonu 2026. donosi nam istorijski raritet za Open eru – kao suparnice u borbi za “Venus Rouzvoter Oval” naćiće se po prvi put dve sunarodnice, prijateljice i saigračice iz dubla – Čehinje Karolina Muhova i Linda Noskova. Time će teniski svet dobiti novu Grend slem i vimbldonsku šampionku, a naredne informacije ovaj meč čine još zanimljivijim…

Deseta nositeljka Karolina Muhova vodi sa 1-0 protiv devete Linde Noskove (3. kolo Ju Es Opena 2025) pred prvo Grend slem finale dve igračice iz iste zemlje još od Ju Es Opena 2017. godine - kada je Sloun Stivens pobedila Medison Kiz, a na Vimbldonu još od 2009. godine, kada je Serena Vilijams u sveameričkom finalu nadigrala sestru Venus. Pobednica subotnjeg finala postaće treća Čehinja u poslednje četiri godine sa vimbldonskom titulom, nastavljajući zlatni niz Markete Vondroušove (2023) i Barbore Krejčikove (2024).

• Neverovatan je podatak da su i Muhova i Noskova tokom ove dve nedelje u Londonu spasavale meč lopte na putu do finala! Ovo je prvo žensko Grend slem finale u kojem su obe finalistkinje preživele meč lopte još od Australijan opena 2018. (Voznijacki i Halep). Noskova je preživela meč loptu u trećem setu protiv Sorane Kirstee u 3. kolu.



• Muhova u dramatičnom taj-brejku trećeg seta u polufinalu protiv Koko Gof. Šampionka će postati tek treća žena u istoriji Vimbldona sa ovim podvigom, nakon Venus Vilijams (2005) i Serene Vilijams (2009).

Obe teniserke u ovaj meč ulaze sa identičnim, impresivnim skorom na travnatoj podlozi ove sezone – i to 11 pobeda uz samo 1 poraz! Obe su osvojile WTA titule na travi neposredno pre Vimbldona (Noskova u Berlinu, Muhova u Bad Homburgu), te ovo postaje prvo vimbldonsko finale dve šampionke sa trave iz iste sezone još od 1990. godine (Martina Navratilova i Zina Garison). Pobednica će postati prva igračica od Marije Šarapove (2004) koja je u istoj kalendarskoj godini osvojila pripremni turnir na travi i Vimbldon.



Sa 29 godina, Muhova igra tenis života i može postati tek peta žena u ovom veku koja je nakon 29. rođendana stigla do svoje prve Grend slem titule. Ona je najstarija debitantkinja u vimbldonskom finalu još od Natali Tozija 1998. godine. Plasmanom u finale Londona, Muhova je zvanično igrala polufinale ili bolje na sva četiri Grend slem turnira u karijeri (tek četvrta Čehinja u istoriji uz Mandlikovu, Novotnu i Pliškovu). Trenutno je u seriji od 10 uzastopnih pobeda na WTA turu (što joj je rekord karijere), nakon što je osvojila Bad Homburg pobedom nad Naomi Osakom. Na putu do finala uradila je nešto što je pošlo za rukom samo nekolicini legendi u istoriji – u drugoj nedelji turnira pobedila je čak tri Grend slem šampionke (Krejčikovu, Osaku i Gof)! Karolina je inače trenutno 9. na svetu, a ako osvoji titulu, skače na mesto broj 4 prvi put u karijeri. U slučaju poraza moraće da se zadovolji sa šestim mestom na WTA rang – listi.



Sa 21 godinom i 237 dana, Linda Noskova je najmlađa vimbldonska finalistkinja još od Juženi Bušar (2014). Ako podigne trofej, biće najmlađa šampionka Vimbldona još od svoje sunarodnice Petre Kvitove iz 2011. godine. Od početka prošle sezone, Noskova je ostvarila 19 pobeda na travi na WTA turneji – više od bilo koje druge igračice na svetu! Pre tri nedelje osvojila je Berlin u singlu i u dublu, a prošlog meseca je debitovala i u Top 10 društvu. Ovo joj je prvi put u karijeri da je među prvih 10 nosilaca na nekom Grend slemu.



• Ako Linda bude slavljenica u subotu uveče, pridružiće se Miri Andrejevoj (šampionki Rolan Garosa) – što znači da bi dve igračice od 21 godine ili mlađe u istoj sezoni uzele Pariz i London, prvi put od 2003. godine i Žastin Enan i Serene Vilijams. Trenutno je 12. na svetu; titula je lansira na 7. mesto na WTA listi, dok joj status vicešampionke donosi najbolju 8. poziciju u dosadašnjoj karijeri.



Karolina i Linda se – uprkos razlici u godinama (8) veoma dobro poznaju. Bile su dubl partnerke na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, gde su zamalo uzele medalju, završivši na nesrećnom 4. mestu. Ipak, u subotu zaboravljaju na prijateljstvo – jer na stolu je najvredniji trofej u svetu tenisa, a sve što smo od čehinja do sada videli obećava meč za najviše ocene!