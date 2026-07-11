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Nekada deveta teniserka na WTA listi, legendarna Amerikanka Koko Vandevege, doživela je prošle sedmice ozbiljnu nesreću na putu ka Vimbldonu, gde je angažovana kao stručni konsultant i komentator za TV mrežu ESPN. Kako je sama navela, nakon "bizarnog pada" zadobila je teške povrede lica.

Ova Amerikanka, koja je tokom igračke karijere u dva navrata igrala četvrtfinale na Ol Ingland Klubu, rešila je da javno progovori o dramatičnom incidentu i traumatičnom iskustvu kroz koje je prošla.

"U utorak prošle nedelje, dok sam se kretala ka kompleksu Vimbldona, dogodila mi se neočekivana nesreća i izuzetno težak pad. Tom prilikom sam bukvalno progrizla usnu, polomila bradu i okrnjila dva prednja zuba", otkrila je Koko.

1/4 Vidi galeriju Koko Vandevege Foto: Printscreen / Instagram / cocovandey

Hitna operacija i povratak na posao

Nakon hitne hirurške intervencije usledio je oporavak, a bivša teniserka je detaljno opisala ove dramatične momente:

"Iako je sve izgledalo zastrašujuće, s velikom zahvalnošću mogu da kažem da su mi konci već skinuti. Pre nekoliko dana su mi sanirani i zubi, pa oporavak teče u dobrom smeru. Ono što me najviše raduje jeste činjenica da sam ponovo na svom radnom mestu."

Vandevege je na društvenoj mreži Instagram podelila uznemirujuće fotografije na kojima se vidi trenutak kada je sanitetska služba na nosilima unosi u vozilo Hitne pomoći, kao i kadrove samih stomatoloških intervencija. U ovoj emotivnoj objavi, ona je izrazila veliku zahvalnost svima koji su joj pružili podršku u teškim trenucima.

"Sastavili su me kao Hampti Damptija"

"Dani iza mene su me opomenuli koliko sam blagoslovena što imam predivne ljude oko sebe. Hvala mojoj prijateljici Eleni, koja se stvorila pored mene istog sekunda kada sam je pozvala, kao i mami i vereniku Danijelu, koji su odmah doputovali u London. Veliko hvala i mojoj ESPN porodici na konstantnoj brizi, ali i fenomenalnim hirurzima, lekarima i sestrama koji su me, slikovito rečeno, ponovo sastavili kao Hampti Damptija", poručila je Vandevege na kraju.

Podsećanja radi, Koko Vandevege je vrhunac karijere doživela 2017. godine, kada se plasirala u polufinala na Australijan Openu i US Openu. Osim zapaženih rezultata na Vimbldonu, ostala je upamćena kao jedna od igračica sa najboljim servisom na turu, ali i kao osvajačica Fed kupa sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

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