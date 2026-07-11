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Finski teniser Hari Helievara i Britanac Henri Paten osvojili su trofej u dublu na Vimbldonu, pošto su u finalu pobedili Marsela Arevaloa i Hrvata Mate Pavića sa 7:6(4), 7:6(3).

Tokom celog finala nije viđen niti jedan brejk i oba seta su rešena u taj-brejku. Helievara i Paten su taj-brejk prvog seta dobili sa 7:4 iskoristivši drugu set loptu, dok su u drugom slavili sa 7:3 posle druge meč lopte.

Njih dvojica su tako stigli do treće zajedničke grand slem titule u karijeri. Slavili su prvi put na Vimbldonu 2024. godine, a najbolji su bili i prošle godine na Australijan openu.

Svojim današnjim uspehom, Paten je postao prvi Britanac u Open eri koji je dva puta osvojio Vimbldon u muškom dublu.

(Beta)

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir