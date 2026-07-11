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Češka teniserka Linda Noskova osvojila je svoj prvi grend slem trofej u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona pobedila sunarodnicu Karolinu Muhovu sa 6:2, 5:7, 6:3.

Sa 21 godinom, Noskova je postala najmlađa šampionka Vimbldona otkako je njen idol, češka legenda Petra Kvitova osvojila prvu od svoje dve titule u Londonu 2011. godine.

Ona je, takođe, postala treća Čehinja u poslednje četiri godine koja je osvojila Vimbldon, posle Markete Vondroušove 2023. i Barbore Krejčikove 2024. godine.

Noskova je mnogo bolje počela meč, dobila je prvi set uz dva brejka za 31 minut, a potom je u drugom povela sa 5:2. Kada je delovalo da će finale završiti za nešto više od sat vremena, Muhova se vratila u meč.

Od 2:5 u drugom setu, Muhova je osvojila pet gemova u nizu, spasivši pet meč lopti, i tako odvela veliko finale u odlučujući set.

Takav gubitak drugog seta nije poremetio Noskovu, koja je na početku trećeg seta povela sa 3:0, nakon čega Muhova nije uspela da se vrati u meč. Noskova je u devetom gemu trećem setu iskoristila šestu meč loptu.

(Beta)