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"Nikada nije lako osvojiti poslednji poen. Karo, zaista si me naterala da se dobro namučim za ovo", rekla je Noskova.

Noskova je osvojila svoj prvi grend slem trofej u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona pobedila Muhovu sa 6:2, 5:7, 6:3.

Sa 21 godinom, Noskova je postala najmlađa šampionka Vimbldona otkako je njen idol, češka legenda Petra Kvitova osvojila prvu od svoje dve titule u Londonu 2011. godine.

Ona je, takođe, postala treća Čehinja u poslednje četiri godine koja je osvojila Vimbldon, posle Markete Vondroušove 2023. i Barbore Krejčikove 2024. godine, ali i deseta različita pobednica u isto toliko godina.

Muhova i Noskova su igrale zajedno u dublu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, gde su zauzele četvrto mesto.

"Veoma sam srećna što sam svoje prvo grend slem finale mogla da igram baš sa tobom. Danas smo ispisale istoriju. Verujem da su svi naši češki navijači kod kuće ponosni na nas, tako da, bez obzira na današnji rezultat, mislim da je ovo bio dobar dan za obe", rekla je Noskova.

Noskova je postala emotivna tokom svog pobedničkog govora kada je pomenula svoju majku, koja je preminula pre dve godine.

"Definitivno ne bih stajala ovde bez nje, tako da joj hvala", rekla je Noskova, koja je potom pogledala ka nebu i poslala poljubac.

Malo pre toga, Muhova je svoj govor započela nazvavši Noskovu "svojom bivšom drugaricom".

"Šalim se, naravno", brzo je dodala Muhova. ; "Tako si mlada, a ovo ti je bilo prvo grend slem finale i način na koji si se nosila sa tim bio je zaista neverovatan... Zaslužila si to", rekla je 29-godišnja Muhova.

Ovo je bilo drugo grend slem finale za Muhovu, nakon što je poražena od Ige Švjontek na Rolan Garosu 2023. godine.

Noskova, koja trenutno zauzima 12. mesto na WTA rang-listi, popeće se na sedmu poziciju, što je njen novi najbolji plasman u karijeri, kada u ponedeljak bude objavljena nova rang-lista.

(Beta)