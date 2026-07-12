Sve je spremno za samu završnicu i krunu muškog singla na trećem grend slemu sezone – kultnom Vimbldonu.
Tenis
DANAS DOBIJAMO ŠAMPIONA VIMBLDONA! Siner i Zverev će uksrtiti koplja - evo gde možete da gledate spektakularno finale!
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Ostao je još samo jedan, onaj najvažniji meč, u kojem će koplja ukrstiti Italijan Janik Siner i Nemac Aleksandar Zverev.
Veliko vimbldonsko finale i direktan okršaj za istorijski trofej između Sinera i Zvereva na programu je ove nedelje, 12. jula, sa početkom od 17 časova po srednjoevropskom vremenu.
Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Tenis.
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