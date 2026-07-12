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Ako se poslovica “bolje ikad – nego nikad” na najbolji način može odnositi na od ponedeljka drugog tenisera sveta Sašu Zvereva, onda bi današnja zbivanja na Centralnom terenu Vimbldona mogla da mu u tom smislu donesu veliku dodatnu vrednost – po “stare” dane.

Kako ga je već prvo finale Slema 2020. u Njujorku protiv (sada već nesrećno penzionisanog) Dominika Tima do ovogodišnjeg Pariza dovelo najbliže osvajanju trofeja (vodio 2:0), mesec dana posle konačnog “skidanja baksuza” Saša Zverev ne samo da može da osvoji još jedan – već i takozvani “Kanal Slem” koji objedinjuje trofeje oba Slema sa obe strane Lamanša kao tek sedmi u istoriji kome je to pošlo za rukom. Prvi igrač koji je razbio duopol od 9 uzastopnih osvojenih Slemova od strane Alkaraza i Sinera pred sobom danas ima branioca jedne od tih titula – koji je iskazao impresivnu dominantnost u meču protiv Novaka Đokovića, kome su pre tog meča davane sasvim solidne šanse da može da dođe na korak od svoje 8. vimbldonske titule. Kako smo videli mogućnosti Sinera kada su sa druge strane mreže oni najbolji - i ujedno se podsetili da ga je jedino naš Kecmanović doveo na prag eliminacije već u prvom kolu (vodio 2:1 u setovima) – jasno je da je “numero uno” na vrhuncu svojih mogućnosti sada kada je to najpotrebnije, podržan od strane veoma prijatnih vremenskih uslova za igru (ako se izuzme vetar). Dva najbolja tenisera današnjice uskoro kreću u kreiranje još jednog teniskog klasika koji donosi borbu za prestiž, ogroman novac, rekorde i nepatvoreno zadovoljstvo za prave ljubitelje ovog sporta.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Odbranom prošlogidišnje titule Siner bio postao tek 10. igrač u Open eri koji je uspeo da sačuva vimbldonski tron u muškom singlu. Dobro znamo da ove godine nije odigrao nijedan turnir između Rolan Garosa i Vimbldona, a ako trijumfuje - postaće tek 8. teniser u Open eri koji je pokorio London bez ijednog odigranog pripremnog meča na travi! Ovim plasmanom u finale, Janik je postao tek treći aktivni igrač sa višestrukim vimbldonskim finalima, pridruživši se Novaku Đokoviću i Karlosu Alkarazu.

Nakon što je prošlog meseca na Rolan Garosu konačno prigrlio svoj prvi Grend slem trofej, Zverev juri instant reprizu i vezane titulu! Nemac želi da postane prvi igrač u istoriji Open ere koji je osvojio svoj drugi Grend slem na prvom narednom slem turniru nakon osvajanja prvenca! U slučaju pobede, postao bi tek treći Nemac u istoriji sa više Grend slem titula u singlu i 24. vimbldonski šampion u Open eri i 67. u istoriji tenisa.

Ulog je ogroman, kako na sportskom, tako i na finansijskom planu. Ukupan nagradni fond za muški singl ove godine iznosi vrtoglavih 23.632.000 funti, od čega današnjem pobedniku pripada 3.6 miliona a poraženom – upola toliko.

Ovo je tek 18. put u Open eri da prvi i drugi nosilac odlučuju o šampionu Vimbldona. U dosadašnjih 17 mečeva, prvi nosioci vode protiv drugih sa 11-6. Na nivou svih Grend slemova, ovo je 56. put da prva dva nosioca igraju za titulu (prvi nosioci vode sa minimalnih 28-27). Ovo je prvo finale u 2026. godini sa dva prva nosioca, nakon istorijske 2025. godine kada su se prva dva nosioca sastala u finalima sva četiri Grend slema!

Osvajanjem Rolan Garosa prošlog meseca, Zverev je prekinuo brutalan niz od čak 9 uzastopnih Grend slem titula koje su međusobno podelili Siner i Alkaraz. Od početka 2024. godine, u finalima su se pojavljivala samo 4 igrača – i to Janik Siner (4 titule), Karlos Alkaraz (7 titula – najmlađi u istoriji), Saša Zverev (1) i Novak Đoković (24 Slema). U ovoj sezoni, Siner i Zverev dominiraju – jedina su dva igrača sa 40 ili više pobeda; sa 5 osvojenih titula ove godine (sve na Masters 1000 nivou), Siner je lider ATP tura, gde je osvajanjem Rima postao je tek drugi čovek u istoriji (uz Đokovića) koji je kompletirao svih 9 Masters titula. Siner u Londonu juri svoju 30. jubilarnu ATP titulu u karijeri - čime bi izbio na 2. mesto među aktivnim igračima posle Đokovića (101), dok Zverev traži svoju 26., čime bi se izjednačio sa Alkarazom na 3. mestu.

1/8 Vidi galeriju Feri - Zverev, polufinale Vimbldona Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia, Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Ovo je njihov 15. međusobni duel, peti na Grend slemovima i drugi u velikim slem finalima – ali i prvi na travnatoj podlozi. Siner u meč ulazi sa sjajnim nizom od 9 uzastopnih pobeda nad Zverevim, a poslednjih 6 mečeva dobio je bez izgubljenog seta! Nemac ne zna za pobedu protiv Italijana još od Ju Es Opena 2023. godine. Ipak, na Grend slemovima je skor izjednačen (2-2), dok je Siner slavio u njihovom jedinom slem finalu (Australijan Open 2025). Odigravši bar jedan meč na sva četiri Grend Slema, Siner i Zverev postaju tek 50. par u istoriji tenisa koji je kompletirao sve slem podloge. Za Sinera je Zverev prvi rival protiv kojeg je igrao na sva četiri velika turnira.

Pred Nemcem je i veliki psihološki zid – Zverev nikada u karijeri nije pobedio svetskog broja 1 na Grend slemu! Ima skor 0-6 (tri poraza od Đokovića, dva od Alkaraza i jedan od Sinera). Najveća pobeda na slemovima mu je pobeda nad tadašnjim brojem 2, Karlosom Alkarazom, u Melburnu 2024. godine. Deo te formule bi Zverev mogao da primeni i danas – a to se pre svega odnosi na servis, bez koga će iznenađenje i uspeh biti neostvarivi. Siner je u tom segmentu tek malo bolji – u asovima na ovom turniru vodi 113-87, ima manje duplih grešaka (16-20) i iako je Zverev ubacio više prvih servisa (74% - 66%) realizacija Italijana je bolja (85% - 80%) što svedoči o preciznosti i jačini istih (a što najbolje može da potvrdi Novak Đoković). E sad - Zverev je osvojio više poena na drugi servis (63% - 54%), gemova na svoj servis (95% - 94%). Na riternu – slične margine: u 53% slučajeva Zverev nije riternirao na 1.servis protivnika (Siner 52%), Italijan je ubacio ritern na 1.servis 63% (Nemac 59%) i osvojio 23 gemova kao primalac servisa – dok je Zverev to učinio 21 put. Ono što je izrazita prednost za Sinera je mogućnost da posle odličnog servisa (ili riterna) brzo osvoji teren i već u narednom ili sledećem udarcu ili osvoji poen – ili uđe u poziciju da to uradi. U nešto manjoj meri to – naravno – čini i Zverev (inače ga u finalu ne bi bilo), ali je zanimljivo videti kako će se taj statistički rat odvijati kada baš njih dvojica ukrste rekete.

U svakom slučaju – ako Zverev uspe da uvede setove u neizvesne završnice, meč će postati dovoljno neizvestan u mentalnom i nervnom smislu da “ode na jednu ili drugu stranu”. Šampionski oreol Janika Sinera svakako je za poštovanje – ali je sada to svojim performansama dodao i Saša Zverev, i očekuje se da će on u ulozi ovde tako omiljenog “anderdoga” (autsajdera) imati više simpatija publike u slučaju da do prelomnih momenata i dođe. U svakom slučaju – pred nama je jedan od najvećih događaja svake sportske sezone – i iako bismo voleli da smo u njemu gledali velike prijatelje Đokovića i Zvereva – ovakav scenario vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, a nadamo se ne i razočaranim!