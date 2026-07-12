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Kristina Mladenović, francuska teniserka srpskog porekla, osvojila je titulu na Vimbldonu zajedno sa partnerkom u dublu Kineskinjom Hanju Go.

Mladenović i Go su u finalu pobedile brazilsko-kanadski par Luize Stefani i Gabrijele Dabrovski u dva seta, 6:3, 7:5.

Meč je trajao sat i 33 minuta.

1/4 Vidi galeriju Kristina Mladenović, šampionka Vimbldona 2026 Foto: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sedma titula u dublu

Mladenović i Go su danas osvojile svoju prvu titulu u ženskom dublu na Vimbldonu. Za Mladenović je ovo ukupno sedma titula u ženskom dublu na grend-slem turnirima, dok je Go danas osvojila prvu grend-slem titulu u toj konkurenciji.

Popularna Kiki je, pored sedam titula u dublu, osvojila i tri titule u miks dublu.

Poreklom sa Kosova i Metohije

Kristina je rođena na krajnjem severu Francuske, u Denkerku, ali je po imenu i prezimenu jasno da vuče korene sa naših prostora. Njen otac, Dragan Mladenović je bivši rukometaš, a majka Dženita Helić bivša odbojkašica.

"Kada je moj otac otišao 1991, u Jugoslaviji još nije bilo rata. Moja majka je ostala u Srbiji, ali je uprkos svemu odlučila da prati ljubav. Tata je potpisao za Dankerk, a posle je imao ponudu iz Nemačke. Nacrtala sam mu crtež kojim sam objasnila da mi se sviđa u mojoj školi i tako smo ostali u Francuskoj. Posle, kada sam pokazala talenat u tenisu, ostali smo u Francuskoj zbog mene", ispričala je Kristina u jednom intervjuu 2017. godine.

Po majci poreklo vuče iz Prijepolja, a po ocu iz južne srpske pokrajine, gde je kao dete odlazila da poseti baku.

Ponosna na svoje korene

Nikada nije krila da je ponosna na svoje korene.

"Ponosna sam na svoje korene, ali sam rođena u Francuskoj i nikada nisam živela ni u bivšoj Jugoslaviji. Tata je postao naturalizovani Francuz. U glavi sam Francuskinja, dok sam u srcu Srpkinja", rekla je Mladenovićeva.

Kada je Novak Đoković pre tri godine tokom turnira na Rolan Garosu napisao na kameri "Kosovo je Srbija", dobio je zdušnu podršku Mladenovićeve.