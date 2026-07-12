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Nemački teniser Saša Zverev održao je govor nakon finala Vimbldona.

1/12 Vidi galeriju Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

"Prvo, Janiče, ne volim te više! Izgubio sam od tebe devet puta zaredom... (smeh). Naravno, prvo čestitke Janiku, opet je pokazao zašto je najbolji na svetu. Bilo je lepo deliti Centralni teren s tobom, to je velika čast. Nije mi pošlo za rukom, ali čestitam", rekao je Zverev.

"Čestitam i Janikovom timu, vi ste počeli izvan Top 10 i došli do toga da ste prvi na svetu i grend slem šampioni. Ovo je sve timski napor i Janik će sigurno to prvi priznati. Čestitam i vama".

Dotakao se i svog tima.

"I mom timu... Imali smo veoma dobra dva meseca, uprkos porazu danas, bila su to dva izuzetna meseca. Nikada nismo ušli u četvrtfinale Vimbldona dosad, a sada smo u finalu. Sa 29 godina sam prvi put verovao da mogu da osvojim ovaj trofej, zahvaljujući i vama".

Nije zaboravio ni publiku.

"Želeo bih da se zahvalim i publici na dve neverovatne nedelje. Svaki put kada sam igrao teren je bio pun i nikada nisam osetio takvu podršku na Vimbldonu ranije. Stvarno to cenim i vi ste veliki deo toga što sam ušao u finale".

Ističe lepotu igranja na Vimbldonu.

"Veoma je posebno igrati na Centralnom terenu, a razlog je i Kraljevska loža. Vidim mnogo izuzetnih ljudi pred svaki meč. Ovo je najjedinstveniji teren na celom svetu. Stvarno je posebna stvar ta loža i ogromna je čast igrati na ovom terenu, toliko je jednostavno", zaključio je Saša.