Slušaj vest

Jedan od desetorice igrača u Open Eri koji je uspeo da odbrani titulu na najvažnijem turniru sezone – Vimbldonu – od danas je Janik Siner!

1/12 Vidi galeriju Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako su vremenski uslovi danas na Centralnom terenu bili pogodniji za jedrenje nego za “beli sport” – što je možda bilo i presudno za ishod meča iz ugla Saše Zvereva na kraju drugog taj-brejka – prvi i drugi nosilac odigrali su izuzetan meč dostojan vimbldonskog finala, a čestim bravurama (pogotovo pri kraju meča) ga učinili istinski nezaboravnim.

Kao što je Siner rekao u svom šampionskom obraćanju – obojica su počeli sjajno, izuzetno servirali – i u takvoj razmeni Zverev je izgledao kao stabilniji od dvojice u nijansama koje mu donose prvi set i nadu da će isto tako biti u taj-brejku drugog. U tim trenucima vetar i Siner udružuju snage i odnose set “na Dolomite” za 1:1, što kod Zvereva stvara veliko razočaranje i pad takmičarskog tonusa. Pao je i Zverev fizički na terenu na 3.3 u trećem setu, zabeležen je sportski gest kada SIner prilazi da ga digne i zagrljaj suparnika u sred meča – ali Siner nema milosti na 4.3 kada uzima prvi od dva ukupna brejka u meču i osvajanjem trećeg seta daje ton ostatku meča.

Do slične kote (3:3) se održavala ravnoteža u četvrtom setu – na momente pod burom – ali tada Siner konačno koristi treću brejk-loptu u gemu i kreće ka ciljnoj ravni koju prelazi posle 3 sata i 56 minuta za izuzetni uspeh u odbrani vimbldonskog trofeja i osvajanju petog Grend Slem odličja za njegov tim, porodicu i preponosnu Italiju.

U serverskom smislu obojica asova opravdala su očekivanja (Siner bez izgubjenog gema, Zverev sa 17 asova, 76% ubačenih prvih servisa i 224 km/h za najbrži servis) – ali se čini da je meč odlučen na riternu – gde Siner osvaja 28% na prvi (Zverev 20%) a 41% na drugi (35% Zverev) i momenat mentalne stabilnosti – gde Siner realizuje 100% servis-gemova posle zaostatka 0-15 (Zverev 86%) i 67% servisa na odlučujuće poene (Zverev tek 56%). Tačno – “na žilet” je odlučivan ovaj meč kada gledamo ove i druge parametre, ali je teško osporiti da je osvajanjem drugog seta i pogotovo posle brejka u trećem Siner vidno preuzeo inicijativu i uspostavio toliko puno puta viđenu pobedničku kombinatoriku da u retrospektivi sve od početka trećeg sata igre liči na “već viđeno”.

Sve čestitke “broju jedan” na uspehu vrednom divljenja – a ako se prisetimo činjenice da je jedini igrač koji je Sineru uzeo više od 1 seta bio naš Miša Kecmanović u prvom kolu na putu do ovog dostignuća – poželimo da, eto, još jednom pogledamo i taj meč, sa osmehom i setom…