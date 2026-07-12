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Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner rekao je danas posle osvajanja titule na Vimbldonu da veruje kako će Aleksander Zverev u budućnosti podići trofej na tom turniru.Siner je danas u finalu Vimbldona pobedio trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva 3:1.

Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

 Italijanski teniser je stigao do pete grend slem titule, a tokom ceremonije dodele pehara uputio je reči podrške nemačkom rivalu.

"Ako Saša nastavi da igra na ovom nivou, jednog dana će ovaj trofej biti njegov. Takođe, bori se za prvo mesto na svetu, tako da ćemo morati dobro da ga se čuvamo", rekao je Siner.

Zverev je uzvratio čestitkama šampionu i priznao da je titula završila u pravim rukama.

"Bila mi je čast da igram finale protiv igrača koji je u ovom trenutku najbolji teniser na svetu", rekao je nemački teniser.

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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir