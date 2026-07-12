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Janik Siner sa obratio medijiama nakon odbrane vimbldonskog trona.

Uzastopni osvajač Vimbldona odgovorio je tom prilikom i na pitanje Kurira.

1/12 Vidi galeriju Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Na licu petostrukog osvajača Grend Slem trofeja Janika Sinera verovatno nikada pre nije viđeno takvo olakšanje kao posle prve odbrane vimbldonskog, pa ga je bilo lepo videti nasmejanog “od obraza do obraza” kako započinje šampionsku konferenciju za medije.

Logično – prvo što je “salu” interesovalo bilo je – kako se oseća posle odbranjene titule?

JANIK SINER: “Ovo je zaista neverovatan uspeh za mene. Imao sam izuzetno težak meč danas protiv Saše; osećam da je nivo tenisa bio jako visok sa obe strane, jer uslovi za igru uopšte nisu bili laki. Bilo je dosta prašine, vetrovito... Zbog svega toga mi mnogo znači što ponovo stojim ovde kao šampion”, ističe prvi igrač sveta.

Delovali ste prilično emotivno nakon meč lopte. Kako biste uporedili emocije posle ove pete Grend Slem titule u odnosu na prve četiri?

JANIK SINER: “Mislim da je svaki Slem drugačiji - drugačija priča, drugačije okruženje, drugačiji osećaj pre samog turnira. Meni ovaj trofej izuzetno znači jer je put bio jako težak nakon eliminacije u Parizu, a i prošla godina je bila naporna – pogotovo opet posle Pariza. Pokušao sam da se ovde dovedem u najbolju moguću poziciju kako bih bio maksimalno konkurentan. Uložili smo ogroman trud tokom trenažnih dana u Monaku, radili smo veoma, veoma dugo. Definitivno sam žrtvovao mnogo svog vremena i svega ostalog da bih bio u ovoj poziciji. Ovaj uspeh mi zato mnogo znači”, dodaje on.

Pomenuli ste dešavanja iz prošlog meseca, pa čak i osvrt na prošlu godinu. Nakon što ste pobedili Novaka – rekli ste koliko je lepo ponovo biti u Grend slem finalu. Koliko je ova pobeda donela čiste radosti i ushićenja, a koliko je to bilo samo olakšanje?

JANIK SINER: “Iskreno, ne bih rekao da je u pitanju olakšanje. Jedina stvar zbog koje sam stvarno srećan jeste to što se trudim da svakog dana dam sve od sebe. Ponekad turnir završiš sa dobrim ishodom, a ponekad jednostavno ne. Tu ne možete ništa da promenite. Nije neuspeh ako ne osvojite Grend slem. To su jako, jako retki dani. Ja sada imam pet titula u celom svom životu. Govorimo o pet Grend slemova, ali na kraju krajeva, to je samo pet dana u poređenju sa toliko drugih dana. Čovek samo želi da uživa u tome. Danas je bio izuzetno težak dan. I da sam izgubio, i dalje bi to bio sjajan dan. Igrati finale Grend slema je tako retka i posebna stvar, i zato nikada ne uzimam stvari zdravo za gotovo. Naravno, da biram, izabrao bih ovaj ishod - ali na terenu su uvek dva igrača”, kaže nam Italijan – i širi temu:

„Imam veliko, veliko poštovanje za Sašu jer radi neverovatne stvari, a njegova igra konstantno raste. To je upravo ono što je dobro, jer uvek imate nekoga ko vas gura do krajnjih granica. Nadamo se da će se i Karlos vratiti, jer je potreban tenisu. To što je Novak i dalje tu, i što dolazi toliko mladih igrača, to je zaista, zaista lepo. Ali, istovremeno, uvek morate naporno da radite za momente poput ovog.“

Suočili ste se sa samo jednom brejk loptom tokom četiri sata igre. Kako uspevate da ostanete tako fokusirani?

JANIK SINER: “Ne znam (smeje se). Iskreno, stvar je samo u tome da ostanete u sadašnjem trenutku. Ako izgubite servis samo jednom, set je najverovatnije gotov, naročito kada igrate protiv Saše. Protiv najboljih igrača na svetu morate da budete izuzetno oprezni u gemovima na svoj servis. Napredovao sam kako je turnir odmicao. Ako pogledate moje izdanje u prva dva ili tri meča, a onda uporedite sa tim kako sam završio turnir, to je bio konstantan rast – i to je upravo ono što mi je trebalo. Tražio sam taj iskorak u igri sa svoje strane i uspeli smo da ga ostvarimo. Naravno, i mentalno morate da napravite taj klik da biste to izveli. Veoma sam srećan kako sam kontrolisao situaciju, posebno ove godine – a sada je vreme za uživanje”, najavljuje on.

Na pitanje Kurira - da li bi se složio sa ocenom da je njegovo odlučujuće oružje u oba meča – i protiv Novaka i protiv Saše – zapravo bio ritern, Siner kaže:

JANIK SINER: “Mislim da je tenis više stvar samopouzdanja. Kada se osećate samouvereno, onda vam se čini da je lakše igrati tenis. Uvek smatram da je lakše riternirati ako u glavi znate da možete sigurno da držite svoj servis, jer ste tada malo slobodniji da odigrate ritern najbolje što možete. U isto vreme, kada Saša servira ovako kako je servirao, jako, jako ga je teško brejknuti, posebno na ovakvoj podlozi. Trudio sam se da shvatim, naročito u važnim trenucima poput taj-brejka drugog seta, gde će poslati loptu. Bilo je veoma tesno, iako je završeno sa 7-2. Kada menjate strane na 4-2, znate da morate da uzmete taj poen na svoj servis, jer ako ne uspete, rezultat je 4-3. Sa serverima takvog kalibra začas možete da se nađete u zaostatku od 5-4. Naravno da je ritern izuzetno važan, ali iz mog ugla, važnije je sačuvati svoje servis gemove, a onda videti šta možete da uradite na riternu”, smatra Siner.

Želeo bih da vas pitam šta je, po vašem mišljenju, napravilo razliku u ovom meču? Da li mislite da je u nekom trenutku ono Sašino proklizavanje imalo uticaja?

JANIK SINER: “Govorimo o veoma sitnim detaljima. Kada smo počeli meč uslovi su bili, neću reći vreli, ali bilo je veoma toplo i vetrovito, pa je bilo izuzetno teško napraviti brejk. Posebno sa one strane terena gde je kraljevska loža jer se igralo protiv vetra. Meni lično je bilo jako teško da riterniram. Onda je u jednom trenutku sunce zašlo, pa se ni loptica nije najbolje videla. Pokušavao sam da shvatim koja bi bila najbolja pozicija za ritern na njegov servis, ali to je toliko teško jer možete stajati i veoma blizu i veoma daleko. Kada on ovako servira, preteško je uopšte ući u razmenu”, prenosi nam Siner, i dodaje:

“Imao sam svoje šanse na početku trećeg seta kada je bilo 0-30 - ali sam tada doneo nekoliko pogrešnih odluka. To je tenis, ne možete biti savršeni tokom četiri ili pet sati igre. Iskreno, samo sam pokušao da prihvatim situaciju i budem što prisutniji sa pravim stavom na terenu. Mislim da je to danas bio ključ uspeha. Što se tiče proklizavanja, delovalo je da se i nakon toga kretao prilično dobro. Ne znam, moraćete njega da pitate kako se oseća.”

Kako ste se prilagodili vetru? Takođe, da li vas je iznenadio nivo njegovog forhenda?