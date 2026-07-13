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Peti Grend slem trofej u karijeri, a drugi na vimbldonskoj travi, pripao je Janiku Sineru. Italijanski teniser je u velikom finalu trećeg Grend slema u sezoni savladao Sašu Zvereva rezultatom 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Ipak, umesto o sjajnoj igri, nakon meča se daleko više priča o onome što se dogodilo tokom same ceremonije dodele pehara.

Naime, prva zvezda turnira se u zvaničnom delu programa i pratećim protokolima uopšte nije proslavila. Dok ga je Princeza od Velsa, Kejt Midlton, čekala sa šampionskim trofejom u rukama, Janik je prekršio stroga pravila britanskog dvora. Prema kraljevskom protokolu, Italijan je bio u obavezi da se pokloni princezi i tako iskaže poštovanje, ali je taj gest izostao. On je samo blago klimnuo glavom, što je daleko od klanjanja, pa je izbegao još veći skandal, ali definitivno nije uradio sve po propisima.

1/5 Vidi galeriju Janik Siner i Kejt Midlton Foto: Andrew Parsons / Kensington Palace / B66 / Avalon / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, ISI Photos / Alamy / Profimedia

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00:33 Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa Izvor: Arena 1 Premium

Kamere su pratile svaki Sinerov korak od trenutka kada je zvanični spiker izgovorio njegovo ime, a snimak jasno pokazuje da teniser ni u jednom momentu nije uradio ono što se od njega očekivalo. Sve se svelo na blago klimanje glavom, što je svetlosnim godinama daleko od poštovanja rigidnog dvorskog protokola.

Očekuje se reakcija tamošnjih medija, koji su opštepoznati po tome što do najsitnijih detalja analiziraju ponašanje javnih ličnosti u prisustvu kraljevske porodice.

Inače, pored Kejt Midlton, u kraljevskoj loži sedeli su princ Vilijam i njihovo dvoje starije dece - princ Džordž (12) i princeza Šarlot (11), dok najmlađi princ Luis (8) ovog puta nije bio prisutan.

Za razliku od Sinera, Novak Đoković je Vimbldon osvajao sedam puta i pravila ponašanja pred kraljevskom porodicom naučio je napamet. Srpski as je protokol strogo poštovao kako kada je podizao šampionske pehare, tako i u trenucima kada je trpeo bolne poraze.

Svet još pamti finale iz 2024. godine kada je Novak izgubio od Karlosa Alkaraza. Pre nego što je preuzeo utešnu nagradu, Đoković je zastao ispred Princeze od Velsa, uputio joj dubok naklon i na taj način pokazao vrhunski manir i ogromno poštovanje.

Zanimljivo je da ni sama Kejt Midlton u prošlosti nije bila pošteđena kritika britanske javnosti, a sve zbog detalja sa mečeva srpskog tenisera.

Nakon mitskog finala 2019. godine u kojem je Đoković savladao Rodžera Federera, princeza je tokom čestitanja stavila ruku na Novakovo rame. Britanski mediji su odmah osuli paljbu po njoj, etiketirajući taj potez kao "neprihvatljiv, nepotreban" i kao direktno kršenje dvorskih pravila.

Kako bi izbegla nove skandale i osude javnosti, Kejt je nakon finala 2022. godine u kojem je Novak pobedio Nika Kirjosa odbila da pruži ruku srpskom teniseru.

Ove sezone situacija se očigledno promenila, pa je princeza bez ustručavanja pružila ruku i Zverevu i Sineru, usput razmenivši nekoliko reči sa finalistima.

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