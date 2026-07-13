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Italijanski teniser Janik Siner ponovo se popeo na krov Vimbldona, a nakon što je u velikom finalu nadigrao Nemca Aleksandra Zvereva i odbranio titulu, usledilo je emotivno slavlje sa porodicom i timom. Ipak, svu pažnju javnosti i fotografa ukrala je njegova devojka - atraktivna Laila Hasanović.

Ova plavokosa manekenka, koja vuče korene iz Bosne i Hercegovine, postala je Sinerova najveća podrška na turnirima širom sveta otkako su prošle godine zvanično obelodanili svoju romansu. Gde god da se pojavi, Laila svojom lepotom redovno zaseni sve prisutne.

1/4 Vidi galeriju Janik Siner slavi pobedu u finalu Vimbldona Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Pre tenisera, volela sina legende Formule 1

Zanimljivo je da Siner nije prvi uspešni sportista u njenom životu. Pre nego što je uplovila u vezu sa italijanskim teniserom, Laila je bila sa Mikom Šumaherom, vozačem i sinom legendarnog šampiona Formule 1, Mihaela Šumahera.

1/7 Vidi galeriju Par se rastao posle 18 meseci veze. Foto: Instagram, Screenshot

Od Srebrenice preko Danske do Amerike

Iako su joj roditelji poreklom iz Srebrenice (BiH), Laila je rođena 8. novembra 2000. godine u Kopenhagenu. Odrasla je u danskom gradu Svendborgu, a u jednom periodu se školovala i u Americi, tačnije u Kentakiju.

Ipak, modne piste su bile njen sudbinski poziv. U svet manekenstva ušla je sa svega 16 godina, a punu afirmaciju doživela je 2019. godine, kada se plasirala u samo finale izbora za Mis Danske.

1/10 Vidi galeriju Laila Hasanović, devojka Janika Sinera Foto: Instagram/lailahasanovic

Sjajan plasman otvorio joj je vrata elitne modne industrije, pa danas uspešno sarađuje sa prestižnim brendovima.

Pola miliona ljudi prati svaki njen korak

Pored uspešne manekenske karijere, Laila je izgradila i ozbiljno onlajn carstvo. Na Instagramu je prati više od 500.000 ljudi, dok na Jutjubu broji desetine hiljada pretplatnika. Svojim pratiocima redovno deli savete o modi, nezi lica i tela, kao i trikove iz sveta lepote, čime je potvrdila status jedne od uticajnijih influenserki u regionu i Evropi.

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