VELIKE PROMENE U VRHU SVETSKOG TENISA! Siner dominira, ali ga Alkaraz više ne prati! Evo gde se nalazi Đoković!
Posle završenog Vimbldona, došlo je do značajnih promena u vrhu svetskog tenisa. Poziciju broj jedan i dalje ubedljivo drži šampion londonskog grend slema, Janik Siner, sa sakupljenih 13.450 bodova, dok se na mesto drugog tenisera planete sada probio Aleksander Zverev.
Zahvaljujući plasmanu u finale Vimbldona, nemački teniser je uspeo da pretekne Karlosa Alkaraza - Zverev trenutno ima 8.480 bodova, što je za tačno 320 više u odnosu na mladog Španca.
Skok Đokovića i plasman karijere za Kobolija
Najbolji srpski teniser Novak Đoković popravio je svoj plasman za jednu poziciju i trenutno zauzima sedmo mesto na ATP listi sa 3.760 poena.
Evo kako izgleda kompletan raspored unutar elitnog društva:
4. mesto: Feliks Ože-Aljasim
5. mesto: Aleks de Minor
6. mesto: Ben Šelton
7. mesto: Novak Đoković
8. mesto: Danil Medvedev
9. mesto: Flavio Koboli (ujedno i najbolji ranking u karijeri italijanskog tenisera)
10. mesto: Tejlor Fric (zabeležio pad od tri pozicije, ali ostao u Top 10)
Plasman ostalih srpskih tenisera
Kada je reč o ostalim predstavnicima Srbije, zabeležen je blagi pad u poretku:
Miomir Kecmanović: Pokvario je plasman i sada je 59. igrač sveta sa 930 bodova.
Hamad Međedović: Drži 69. poziciju na listi sa 844 osvojena poena.
Dušan Lajović: Trenutno se nalazi na 152. mestu sa 378 bodova.
Laslo Đere: Zauzima 220. poziciju sa sakupljenih 255 poena.
Tenisko uzbuđenje se nastavlja već ove nedelje, pošto su na programu turniri iz serije 250 koji se igraju u Bostadu, Gštadu i Umagu.
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