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Posle završenog Vimbldona, došlo je do značajnih promena u vrhu svetskog tenisa. Poziciju broj jedan i dalje ubedljivo drži šampion londonskog grend slema, Janik Siner, sa sakupljenih 13.450 bodova, dok se na mesto drugog tenisera planete sada probio Aleksander Zverev.

Zahvaljujući plasmanu u finale Vimbldona, nemački teniser je uspeo da pretekne Karlosa Alkaraza - Zverev trenutno ima 8.480 bodova, što je za tačno 320 više u odnosu na mladog Španca.

Skok Đokovića i plasman karijere za Kobolija

Najbolji srpski teniser Novak Đoković popravio je svoj plasman za jednu poziciju i trenutno zauzima sedmo mesto na ATP listi sa 3.760 poena.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Evo kako izgleda kompletan raspored unutar elitnog društva:

4. mesto: Feliks Ože-Aljasim

5. mesto: Aleks de Minor

6. mesto: Ben Šelton

7. mesto: Novak Đoković

8. mesto: Danil Medvedev

9. mesto: Flavio Koboli (ujedno i najbolji ranking u karijeri italijanskog tenisera)

10. mesto: Tejlor Fric (zabeležio pad od tri pozicije, ali ostao u Top 10)

Plasman ostalih srpskih tenisera

Kada je reč o ostalim predstavnicima Srbije, zabeležen je blagi pad u poretku:

Miomir Kecmanović: Pokvario je plasman i sada je 59. igrač sveta sa 930 bodova.

Hamad Međedović: Drži 69. poziciju na listi sa 844 osvojena poena.

Dušan Lajović: Trenutno se nalazi na 152. mestu sa 378 bodova.

Laslo Đere: Zauzima 220. poziciju sa sakupljenih 255 poena.

Tenisko uzbuđenje se nastavlja već ove nedelje, pošto su na programu turniri iz serije 250 koji se igraju u Bostadu, Gštadu i Umagu.

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