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Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević pala je za osam pozicija i na danas objavljenoj WTA rang-listi zauzima 156. mesto.

Teodora Kostović je posle plasmana u glavni žreb Vimbldona napredovala za 25 pozicija i trenutno je 159. teniserka sveta sa 482 boda.

Među najboljih deset na svetu je posle Vimbldona bilo čak sedam promena. Najbolje teniserke sveta i dalje predvode Beloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Ribakina, dok je svoju poziciju zadržala još jedino Mira Andrejeva koja je peta.

Amerikanka Džesika Pegula je napredovala za jednu poziciju i sada je treća, dok je njena sunarodnica Koko Gof napravila tri koraka napred i sada zauzima četvrto mesto. Finalistkinja Vimbldona, Čehinja Karolina Muhova je ovog ponedeljka bolje plasirana za tri pozicije i trenutno je šesta, dok je njena sunarodnica i šampionka Vimbldona Linda Noskova sedma pošto je popravila plasman za pet pozicija.

1/5 Vidi galeriju Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanka Amanda Anisimova i Ukrajinka Elina Svitolina, koje su pokvarile svoj plasman, kompletiraju najboljih deset na svetu.

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 8.550 bodova

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.143

3. Džesika Pegula (SAD) 6.301

4. Koko Gof (SAD) 5.649

5. Mira Andrejeva (Rusija) 5.293

6. Karolina Muhova (Češka) 5.168

7. Linda Noskova (Češka) 5.119

8. Iga Švjontek (Poljska) 4.539

9. Amanda Anisimova (SAD) 4.353

10. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.351 ----------------------------------------

156. Lola Radivojević 492

159. Teodora Kostović 482

266. Mia Ristić 275

268. Olga Danilović 273