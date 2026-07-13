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Ovogodišnji Vimbldon ostaće upamćen po istorijskom nagradnom fondu od čak 75,3 miliona evra (64,2 miliona funti), što je skok od 20 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Najveći deo ovog finansijskog kolača osvojili su Janik Siner i Linda Noskova.

Dok će novi šampioni u singlu inkasirati po 4,2 miliona evra, poraženi finalisti Karolina Muhova i Aleksander Zverev kući odlaze bogatiji za 2,1 milion. Polufinalisti, među kojima je i Novak Đoković, zaradili su po 1,05 miliona evra. Kada je reč o dublovima, šampionski parovi deliće 891.000 evra, dok će pobednicima u miksu pripasti 173.000 evra.

Međutim, pitanje koje kopka javnost jeste: koliko od tog novca teniseri zapravo zadrže za sebe? Odgovor je poražavajući - jedva četrdeset pet odsto. Primera radi, na bankovne račune Sinera i Noskove leći će "svega" oko 1,9 miliona evra.

1/12 Vidi galeriju Siner - Zverev, Finale Vimbldona 2026 Foto: John Patrick Fletcher / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Evo na šta odlazi ostatak novca...

Nemilosrdni britanski porez (HMRC)

U Velikoj Britaniji maksimalna stopa poreza na dohodak iznosi 45 procenata, ali to je tek početak muka za tenisere. Britanski poreski sistem poznat je po specifičnom pravilu: oni oporezuju i deo globalne zarade stranih sportista (od sponzora i reklama), i to srazmerno broju dana koje provedu takmičeći se na Ostrvu. Spas od ovoga ne donosi ni prebivalište u poreskim rajevima poput Monaka - obaveze prema britanskom trezoru za dane provedene na Vimbldonu moraju se izmiriti.

Finansiranje tima i menadžerske provizije

Vrhunski tenis je skupa mašinerija. Plate za trenere, fizioterapeute i kondicione stručnjake, kao i njihovi putni troškovi, padaju na teret igrača. Pored toga, agenti i menadžerske agencije uzimaju svoj procenat, koji se uglavnom kreće između 15 i 20 odsto od ukupnog prihoda. Kada se sve sabere, logistika i stručni štab na turniru veličine Vimbldona "pojedu" dodatnih 600.000 do 800.000 evra.