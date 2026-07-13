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Meč između Van Ašea i Lajovića, 86. i 152. tenisera sveta, trajao je dva sata i 49 minuta.

Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

Lajović, šampion turnira u Umagu 2019. godine, bolje je počeo meč i posle dva brejka prvi set osvojio sa ubedljivih 6:2.

Drugi set Lajović je počeo sa dva rana brejka, posle čega je vodio sa 4:0.

Naredna četiri gema pripala su Van Ašeu, koji je u narednom gemu pretrpeo brejk, ali ga je odmah vratio, da bi zatim osvojio dva uzastopna gema za izjednačenje u setovima.

U trećem setu jedini brejk viđen je u 10. gemu, kada je Van Aše iskoristio treću meč loptu.

U drugom kolu turnira koji se igra na šljaci, Van Aše čeka pobednika meča između Belgijanca Aleksandera Bloksa (37. na ATP listi) i svog sunarodnika Tituana Drogea (119.).

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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir