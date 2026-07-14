Novak Đoković i Valentin Vašero na mastersu u Šangaju 2025.

Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković oduvek je bio sinonim za džentlmensko ponašanje na terenu i poštovanje rivala, bez obzira na to da li pobeđuje ili gubi.

Ipak, pojedincima ni takav stav očigledno nije dovoljan da pokažu elementarno vaspitanje. Tako je Valentin Vašero na prilično sraman način prokomentarisao svoj prvi i jedini dosadašnji duel sa Đokovićem.

1/5 Vidi galeriju Polufinale Mastersa u Šangaju - detalji sa meča Đoković - Vašero Foto: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Njihov okršaj odigrao se prošle godine u polufinalu mastersa u Šangaju, gde je Đoković na teren izašao povređen i primoran da igra u gotovo nemogućim uslovima, zbog čega je bio svetlosnim godinama daleko od svog prepoznatljivog nivoa.

Novak je tokom meča više puta tražio medicinski tajm-aut, primao masaže i pio lekove, a u pojedinim momentima bilo je očigledno da se bori sa mučninom i da je na ivici da povrati. Uprkos ogromnim fizičkim problemima, odbio je da preda meč, ostao je na terenu do samog kraja, a potom sportski i gospodski pružio ruku Vašerou, iskreno mu čestitavši na trijumfu i dobroj partiji.

"Đoković u Šangaju? Ma to je za mene bio jedan od najlakših mečeva koje sam ikada odigrao. Meč je sigurno trajao sat i 15 ili sat i 20 minuta, a pobedio sam Đokovića", rekao je Vašero.