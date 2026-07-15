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Novak Đoković sa punih 39 godina i 24 grend slem titule najbolji je teniser sveta ikada.

Rekordi koje je postavio Novak Đoković za dugi niz godina neće biti oboreni, ali počeci srpskog tenisera u profesionalnom sportu bili su posuti trnjem i mnogim preprekama.

Velika karijera protkana brojnim trofejima i rekordima - Novak Đoković Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dolazak u Italiju

Novak Đoković posle rada sa Jelenom Genčić prošao je akademiju kod čuvenog Nikole Pilića u Minhenu, da bi potom otišao kod Rikarda Pjatija, trenera koji je obožavao da se posveti mladim teniserima. Radio je Italijan u svom sportskom centru u Bordigeri sa velikim imenima i nije Novak Đoković jedini, brinuo je o karijerama Marije Šarapove, Miloša Raonića, Rišara Gaskea, Janika Sinera, Ivana Ljubičića...

E, ovaj poslednje pomenuti teniser rodom iz Banjaluke Ivan Ljubičić, koji je igrao za Hrvatsku u isto vreme je kod Rikarda Pjatija bio kad i Novak Đoković. Italijanski trener morao je da donese odluku, jer nije mogao da se posveti obojici. Rikardo Pjati je vodio karijeru Ivana Ljubičića od njegovog početka 1997, pa do kraja 2012. godine.

Italijan je znao kakav je biser Đoković - Rikardo Pjati Foto: Profimedia

Pjati se odmah oduševio

Kada je u Pjatijevu akademiju 2005. godine kročio golobradi, ali izuzetno talentovani Novak Đoković, Italijan je bio oduševljen 18-godišnjim Srbinom. Vrlo brzo je shvatio da ispred sebe ima nešto posebno, dragulj koji je trebalo samo izbrusiti.

- Novak je bio neverovatno zreo. Imao je 17 godina, ali mentalno je bio kao da ima 23, ili 24 - prisetio se Pjati u razgovoru za "Korijere dela sera" pre nekoliko godina.

Setio se Rikardo Pjati meča Novaka Đokovića protiv Gaela Monfisa na US openu 2005. Pobedio je tada srpski teniser posle pet iscrpljujućih setova, ali je teško izdržavao veliku vlagu i vrućinu. Tražio je medicinske tajm-aute, patio...

- Znao sam da ima kvalitet i kretanje, ali prvi kvalitet koji igrač mora da ima, jeste sposobnost da pati i bori se za pobedu - istakao je Italijan.

Novak Đoković i Ivan Ljubičić u Dejvis kupu, na meču Srbije i Hrvatske u Splitu 2010. Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Oftalmolog, pa kraj saradnje zbog rata

Prepoznao je Rikardo Pjati i problem sa vidom koji je imao Novak Đoković, preporučio preglede kod oftalmologa. A, prisetio se i kako je došao do Novaka.

- Bilo je to proleće 2005. godine. Imao sam dosta uspeha sa Ivanom Ljubičićem, koji je bio sa mnom od detinjstva, ali sam želeo da u svoj tim dovedem neke mlađe igrače. "Ima jedan dečko...", rekao mi je prijatelj. Bio je broj 250 na svetu i samo jednom sam ga video – u Australiji kada ga je razbio Marat Safin sa 6:0, 6:2, 6:1. To vam govorim kao dokaz, da ni o kome ne smete da sudite na prvu loptu. Radili smo zajedno godinu i po dana i ja sam shvatio da on uvek škilji, pre nego što udari lopticu, pa sam ga savetovao da ode kod oftamologa. Šta se desilo? Imao je dioptriju od minus dva! Uskoro nakon toga smo se razišli jer nisam mogao da konstantno budem uz njega - prisetio se Pjati.

Održao je Italijan sastanak sa Srđanom Đokovićem oko budućnosti njihove saradnje, jer je Novakov otac tražio više posvećenosti. Pjati je objasnio kako i zašto je odlučio da preseče.



- Apsolutno ne žalim za tim. Novakov otac je od mene zahtevao potpunu posvećenost, ali ja sam bio veran svojoj deci i nisam mogao da ih napustim, a postojao je i jedan problem. Ljubičić je bio Hrvat iz Bosne, a Novak Srbin. Rat na Balkanu tek što se završio i stanje u te dve zemlje i dalje je bilo veoma napeto. Doneo sam dobru odluku što sam ga pustio da ode - bio je jasan Pjati.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Pjati ceni Novaka

Pjatijeva odluka da se tada rastane od talentovanog tenisera, koji će u godinama kasnije osvojiti 24 grend slema i postaviti sijaset rekorda, danas deluje neverovatno. Ali, Pjati tvrdi da nikada nije žalio zbog toga.



- Još 2006. godine znao sam da Novak može postati svetski broj jedan i igrač na niovu Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Uvek je naporno radio, od detinjstva, sa porodicom, bio je neverovatno fokusiran i odlučan u nameri da postane najbolji - izjavio je Italijan godinama kasnije.

Rikardo Pjati nastavio je da radi uglavnom sa mladim teniserima i da uživa u životu, i dalje važeći za jednog od najvećih stručnjaka, a Novak Đoković je uskoro pronašao Marjana Vajdu. Kasnije su došli Andre Agasi, Boris Beker, Tod Martin, Goran Ivanišević... Ostalo je istorija.