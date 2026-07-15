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Bensusan je prvobitno bio suspendovan na godinu i 11 meseci zbog učešća u nameštanju singl i dubl mečeva na turnirima nižeg ranga za organizovanu kriminalnu grupu sa sedištem u Belgiji.

Posle žalbenog postupka, Sud za sportsku arbitražu (CAS) povećao je kaznu 34-godišnjem francuskom teniseru, čiji je najbolji plasman na ATP listi bilo 405. mesto u junu 2018. godine.

ITIA je objavila obrazloženje presude CAS, u kojem se navodi da je istragom otkrivena kriminalna organizacija koja je korumpirala najmanje 181 tenisera širom sveta i učestvovala u nameštanju najmanje 375 mečeva.

Krivični postupak u Belgiji ranije je rezultirao petogodišnjom zatvorskom kaznom za vođu ove kriminalne grupe.

Bensusan je žalbom tražio ukidanje prvobitne suspenzije, dok je ITIA od CAS zahtevala da kazna bude povećana na šest i po godina.

Arbitražno veće CAS odbilo je, međutim, zahtev da Bensusan vrati 1.000 evra, za koje su istražitelji tvrdili da ih je primio za nameštanje jednog meča 2018. godine.

(Beta)