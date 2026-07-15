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Arina Sabalenka je na Rolan Garosu doživela potpuno neočekivan poraz u četvrtfinalu, zatim je na Vimbldonu ispala već u osmini finala, pa se sve češće postavlja pitanje šta se dešava sa prvom teniserkom sveta.

O njoj je sada govorio i legendarni Džimi Konors u podkastu "Advantage Connors", koji vodi zajedno sa sinom.

"Arina Sabalenka će morati da počne da se dokazuje. Ne znam više šta da kažem o njoj", rekao je Konors.

Amerikanac priznaje da ga Beloruskinja već dugo vodi kroz potpuno različite utiske.

"Toliko dugo pričamo o njoj i odvela nas je na emotivni rolerkoster. Znamo da ima sposobnost. Dokazala je to načinom na koji igra. Voleo bih objašnjenje", poručio je Konors.

Sabalenka i dalje ima šansu da osvoji Grend slem titulu u 2026. godini, ali posle poslednjih rezultata jasno je da pritisak raste.

Od igračice koja dominira WTA turom očekuje se mnogo više, a Konorsova poruka samo potvrđuje da razočaranje više ne dolazi samo od navijača, već i od ljudi koji su obeležili istoriju tenisa.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia