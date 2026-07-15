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Ovoj temi se već neko vreme glasno priča u sportskim krugovima, a glasine su se dodatno usijale tokom Vimbldona, gde je Kruz Hjuit, uprkos bolnom porazu u juniorskom finalu, privukao pažnju jer je slobodno vreme provodio u društvu Mile i Šarlin Federer.

Britanski "Dejli mejl" otišao je korak dalje i objavio da su mladi Kruz i Mila zapravo u vezi, ističući da su bili nerazdvojni tokom londonskog grend slema.

Kruz ima 17 godina, dok su bliznakinje Mila Rouz i Šarlin Riva rođene 23. jula 2009. godine, što znači da je on na pragu punoletstva, dok devojke uskoro pune 17 godina.

S obzirom na to da su porodice Hjuit i Federer godinama izuzetno bliske, njihova deca se poznaju bukvalno od malih nogu.

1/7 Vidi galeriju Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Pored Londona, često su viđani zajedno i na Australijan openu, a britanski mediji tvrde da je Mila uživo sa tribina bodrila Kruza u finalu Vimbldona, u kojem je on nakon velike drame poražen od kvalifikanta Džordana Lija.