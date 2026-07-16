Srpski teniser Kecmanović izgubio je od Argentinca Serundola na turniru u Gštadu, završivši meč rezultatom 6:3, 3:6, 5:7.
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OSVOJIO PRVI SET, PA POKLEKAO... Kecmanović poražen u drugom kolu turnira u Gštadu
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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Gštadu, pošto je danas posle tri seta poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola 6:3, 3:6, 5:7.
Kecmanović, 59. teniser sveta, poražen je od 45. igrača na ATP listi posle dva sata i devet minuta.
Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
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Serundolo je napravio dva brejka, dok je Kecmanović jednom oduzeo servis Argentincu.
U narednom kolu, Serundolo će igrati protiv boljeg iz duela Faria - Rud.
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