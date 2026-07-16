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Alkaraz nije igrao od aprila, kada je povredio ručni zglob na turniru u Barseloni. Zbog toga je, između ostalog, propustio i Rolan Garos i Vimbldon.

On će propustiti masters u Kanadi, ali namerava da učestvuje na mastersu u Sinsinatiju, koji se igra od 13. do 23. avgusta, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Alkaraz kupio jahtu od 10 miliona dolara Foto: Sunreef Yachts/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Treći teniser sveta pokušaće da se pripremi za poslednji grend slem turnir u sezoi Ju Es open, na kome bi trebalo da brani titulu.

On je i aktuelni šampion mastersa u Sinsinatiju, nakon što se prošle godine Italijan Janik Siner povukao iz finala zbog bolesti.

Siner je osvojio svih pet titula na mastersu ove sezone i odbranio je titulu na Vimbldonu.

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Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole