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Podaci kompanije Signifaj Grup (Signify Group), čija usluga koristi veštačku inteligenciju za otkrivanje pretnji i zlostavljanja, pokazali su da je broj uvredljivih objava u 2025. godini bio sličan kao i 2024. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

U izveštaju se ističu i određeni pozitivni pomaci, 66 odsto slučajeva ozbiljnog zlostavljanja uklonjeno je sa društvenih mreža, dok je 35 naloga povezanih sa 12 osoba prijavljeno nadležnima.

U saopštenju Svetskog udruženja teniserki (WTA) navodi se da je ovakvo zlostavljanje neprihvatljivo i da posledice mogu biti veoma ozbiljne.

Izveštaj iz 2024. godine pokazao je da su kladioničari poslali 48 odsto objava koje su ocenjene kao uvredljive.

U prošloj godini oni su bili odgovorni za 42 odsto potvrđenih slučajeva zlostavljanja i čak 59 odsto slučajeva ozbiljnog zlostavljanja.

"Iako ovakvo ponašanje dolazi od relativno malog broja naloga, njegov uticaj može biti veoma značajan. Ohrabrujuće je znati da WTA i svetski tenis ovo shvataju ozbiljno, pružaju podršku igračicama i jasno stavljaju do znanja da ovakvo ponašanje nije prihvatljivo", navodi se u saopštenju WTA.

"Napredak prikazan u ovom izveštaju pokazuje koliko je važno zajedničko delovanje u okviru tenisa i sa našim partnerima kako bismo identifikovali nasilno ponašanje, podržali igračice i preduzeli konkretne mere protiv odgovornih", piše u saopštenju.

Sistem "Threat Matrix" koristi veštačku inteligenciju uz podršku ljudskih analitičara za analizu sadržaja na platformama X, Instagram, Jutjub, TikTok i Fejsbuk.

Britanska teniserka Kejti Boulter rekla je za BBC prošle godine da je dobijala pretnje smrću.

Teniseri i teniserke su pozvali društvene mreže da uvedu obaveznu proveru identiteta korisnika kako bi se problem efikasnije rešavao.

U muškom tenisu već se koristi novi sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji je tokom jedne godine blokirao 162.000 objava, a namenjen je suzbijanju ozbiljnog onlajn zlostavljanja.

(Beta)