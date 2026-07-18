Meč je trajao sat i 31 minut.
Tenis
ĐERE NA KORAK DO GLAVNOG ŽREBA: Srbin rutinski do finala kvalifikacija u Kicbilu
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Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u finale kvalifikacija za turnir u Kicbilu, pošto je u polufinalu kvalifikacija pobedio 1254. igrača sveta Austrijanca Niklas Valdnera posle dva seta, 6:2, 6:4.
Đere, 220. igrač sveta, uzeo je pet puta servis austrijskom teniseru, dok je Valdner osvojio dva brejka.
Đere će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednika duela između 144. tenisera sveta Uga Delijena iz Bolivije i 265. igrača sveta Italijana Mikelea Ribekaja.
(Beta)
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