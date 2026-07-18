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Španac ne igra od aprila, kada je na turniru u Barseloni osetio povredu desnog zgloba.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od tada je propustio veliki deo sezone, a iako još nije zvanično potvrdio datum povratka, očekuje se da bi mogao da zaigra na Mastersu u Sinsinatiju, koji počinje 13. avgusta.

Alkaras nije prijavljen za Masters u Kanadi, ali se nalazi na listi učesnika u Sinsinatiju. Španski mediji preneli su da je njegov tim odlučio da sav fokus bude na tome da u Ohajo stigne u najboljem mogućem stanju.

"Zglob je zdrav, potpuno izlečen i postepeno povećavaju opterećenje na treninzima", prenosew španski mediji.

O Alkarasovom stanju govorio je i Rik Mejsi, legendarni trener koji je radio sa Serenom i Venus Vilijams i trenirao više budućih brojeva jedan.

"Španski mađioničar biće spreman i napunjen energijom kada izađe na teren. Zglob je 100 odsto spreman i odigrao je mnogo mečeva i trening setova sa drugim profesionalcima", napisao je Mejsi na društvenim mrežama.