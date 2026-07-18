Slušaj vest

Ovaj 21-godišnji teniser je postao treći najmlađi šampion u istoriji ovog turnira, posle Karlosa Alkarasa i Janika Sinera.

Takmičeći se ove nedelje na tek svom sedmom ATP turniru u karijeri, Merida je izabrao teži put nakon što je ubedljivo osvojio prvi set za 28 minuta. ; Španac je servirao za titulu pri rezultatu 5:4 u drugom setu, ali je Džumhur vezao tri uzastopna gema i izborio odlučujući set. Merida se, ipak, oporavio i obezbedio pobedu posle sat i 59 minuta igre.

"Bio je to lud meč. Damir je počeo da igra izuzetno dobro u drugom setu. Davao sam sve od sebe, uslovi su postajali sve sporiji i sporiji, pa mi je bilo teško, ali sam presrećan zbog svog nivoa igre ove nedelje i zbog svoje prve titule", rekao je Španac posle meča.

Merida je osmi igrač koji je ove sezone osvojio svoju prvu titulu na ATP turu. Na drugoj strani, Džumhur nije uspeo da osvoji svoju četvrtu titulu, a prvu od 2018. godine.

(Beta)