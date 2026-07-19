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Srpski teniser boravi u Americi gde je prisustvovao nekim zanimljivim događajima. Organizatori su iskoristili priliku i njegovu dobru volju da se pojavi na raznim dešavanjima.

Između ostalog, Novak Đoković je izašao i na košarkaški teren gde je pokazao šta ume.

Uzeo je loptu Srbin i pogodio tri trojke zaredom.

Snimak je objavljen na zvaničnom nalogu NBA na društvenoj mreži Instagram, a potom je počeo masovno da se deli.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Potpis za Crvenu zvezdu?!

Jedan navijač Crvene zvezde je putem komentara koji je ostavio pozvao Novaka da potpiše za njegov klub.

Đokoviću se izgleda svidela ta ideja pošto je odgovorio navijaču.

"Hahaha, spreman sam brate", napisao je Đoković.

Novak Đoković, komentar na Instagramu
Foto: Printscreen

Naravno, sve je imalo šaljiv ton, iako bi svakako bilo zanimljivo videti kako bi se teniser snašao na košarkaškom terenu.

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Bonus video:

00:19
Novakov tim čestitao Sinerovom timu  Izvor: Arena tenis